商务部：外企考虑扩张在华产业链

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）商务部6月4日最新数据显示，今年1-4月，我国服务进出口总额15144.3亿元，同比下降13.2%。其中，出口6055.3亿元，降幅收窄至2.2%；进口9088.9亿元，下降19.2%。在全球疫情影响下，我国外贸的压力不仅体现在这些数据上，还体现在一些国外媒体关于“去中国化”“将供应链搬出中国”的言论上。对此，商务部新闻发言人高峰在发布会上回应称，“国际产业链供应链是在经济全球化过程中企业长期选择形成的，体现了全球各经济体的优势、分工与合作。目前，中国没有出现外资撤离、产业链供应链外迁的情况。相反，由于中国稳定的营商环境、较强的综合竞争优势、超大规模的市场优势和内需潜力，许多跨国公司正考虑在中国扩张产业链”。

高峰强调，中方将坚持对外开放，对CPTPP等区域自贸协定持积极开放态度，2020年完成中欧投资协定谈判目标未变。在当天召开的东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情经贸部长特别会议上，商务部部长钟山也建议，加强区域贸易投资合作，深化区域经济一体化，坚定维护多边贸易体制。

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明在接受北京商报记者采访时表示，“外资撤离”言论是一个错判，把中国经济遇到的暂时困难归结为中国市场没有吸引力，或因一些正常的产业转移产生了对中国营商环境的误解。“中国这么大的市场，不会有谁轻易地撤走。但是它在中国市场的发展模式可能需要适应，原来更多地看中低廉的劳动力成本，未来则要在高端领域与中国开展互利合作。”

为继续稳住外贸外资，高峰表示，我国将坚定不移扩大对外开放，继续放宽外资市场准入，扩大鼓励外商投资范围。中方将坚定地维护多边贸易体制，积极构建立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区网络。

他表示，中方主张建设开放透明、互利共赢的区域自由贸易安排，对于包括CPTPP在内的区域自贸协定，只要符合世贸组织原则，开放、包容、透明，有利于推动经济全球化和区域经济一体化，有利于打造人类命运共同体，中方都持积极、开放和欢迎态度。此外，去年第二十一次中欧领导人会晤宣布将于2020年完成中欧投资协定谈判，这一目标也并未改变。3-5月共举行了三轮谈判，目前，双方已经商定了未来几个月的谈判安排。

白明对北京商报记者表示，“坚持全球化是坚定不移的，但短时间内也有困难，全世界这么多国家众口难调，再加上一些国家逆全球化的主张，彻底让大家回到同一个步调上需要一些时间，但这不妨碍我们与一些国家在某些方面达成局部合作”。

就在6月4日当天，钟山在京出席了东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情经贸部长特别会议，会议认为，继续加强地区抗疫和经贸合作、拉紧贸易投资合作纽带、稳步提升地区产业链供应链对持续推进区域经济一体化具有重要意义。钟山建议，加强区域贸易投资合作，稳定和提升地区产业链供应链水平，加强经贸政策协调；深化区域经济一体化，认真落实10+3领导人特别会议关于争取年内达成RCEP的共识，加强各方在世贸组织（WTO）框架下的合作，维护多边贸易体制。

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