乘风地摊热 这些上市公司能“疯”多久

资本市场上，“地摊概念”热度不减。继“地摊神车”带火五菱汽车股价之后，餐车、帐篷、小龙虾等相关概念股也一并起飞，就连互动平台上关于地摊概念的提问也已经铺天盖地。

6月4日，地摊概念股的炒作仍在扩散，除已经多日涨停的广百股份、海宁皮城、小商品城外，浙江永强等也加入了涨停大军，整体而言，涨停的相关个股近20只。很明显，地摊经济的风吹得越来越大，地摊概念股辐射到的区域也越来越大，比如啤酒概念股珠江啤酒、燕京啤酒涨停，兰州黄河、惠泉啤酒等涨超6%。此外，小龙虾概念的国联水产、大湖股份涨停，遮阳伞相关的浙江永强涨停。

沾边地摊经济，一些上市公司初尝红利。数据显示，自5月29日以来，地摊经济概念板块中的13只股票总市值增加了293.29亿元。与此同时，这股地摊旋风也刮到了互动平台上，6月4日，关于地摊经济的提问几乎出现了刷屏式的增长。

在这些相关回应中，不乏公司积极拥抱地摊经济。比如得利斯在互动平台上表示，公司已与新希望集团旗下的鲜生活冷链物流有限公司合资成立鲜得利冷链物流有限公司，将进一步保证公司产品品质、健全食品可追溯体系、降低物流成本、构建一体化物流，并可为目前推行的地摊经济提供安全的冷链运输。

相比起来，有些企业则显得有些“惶恐”。顺鑫农业在互动平台上明确表示，公司旗下产品较为亲民，尤其牛栏山品牌白酒致力于打造成为“中国最大的民酒品牌”，但地摊经济与公司产品销售模式契合度较低。路畅科技也表示，与五菱之间有自动驾驶业务上的合作，没有与售货车之间产生直接的业务合作关系。此前一天，因子公司所产的“地摊神车”受到市场关注，五菱汽车股价两日暴涨超150%。

在资本市场上，地摊概念显然已经火到了疯狂的局面。前海开源基金董事总经理杨德龙称，从短期来看，地摊经济是市场的热点，很多概念股出现大涨，受到资金的追捧，但从长期来看，地摊经济目前还属于为了应对经济方面出现的一些消费不振而采取的措施。对于相关的板块和个股，可以关注机会，但不能盲目炒作，要研究这些地摊经济能否给公司带来实实在在的盈利增长，只有落实到业绩上股价才具有持续性。

随着概念的炒作，风险也已经显露苗头。已经4连板的茂业商业在6月4日盘后发布的风险提示公告中表示，虽然自2月底全面复工以来，公司有部分门店适时在商场外的广场及政府同意地点增设摊位、卖点，但截至目前，上述增设摊位、卖点对公司的经营收入、净利润的影响不足1%，预计对2020年的经营收入和净利润也不会产生重大影响。

前段时间的网红概念热度尚未消退，如今的地摊经济概念又来接力，资本市场上的“妖风”一阵接着一阵。6月4日，还有上市公司在互动平台上回应关于网红经济的情况，如“佛山照明”提到，公司将把直播营销方式作为一种常态化的营销模式，计划自己培养一些直播营销人员并与相关第三方合作，邀请一些有一定知名度的网红人员参与公司直播营销。

英大证券首席经济学家李大霄坦言，股票市场的气氛很难讲，这一点跟股市热度有关系，但必须要明确的是，概念是概念，实际是实际，要时刻留意市场的热度，要保证头脑热度与市场热度同步，不能出现市场热度消退但自己的热度还没退的情况。资本市场随时都有可能变化，整体而言，概念无处不在，任何情况都可能引起概念，概念发挥较好说明市场热度足够，但也要非常清醒地认识这只是概念而已，在资本市场上炒作永远不可能长久。北京商报综合报道

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