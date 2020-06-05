北京银保监局将重罚企业信贷流入限制领域

疫情发生以来，全国银行业采取多种措施积极支持企业渡过难关和复工复产，北京地区银行业保险业助力成效如何？6月4日，在银行业保险业例行新闻发布会上，北京银保监局党委书记、局长李明肖介绍称，今年北京银行业对小微企业信贷的新增首贷规模已经超过800亿元，但在金融机构积极支持企业复工复产过程中，也出现了一些企业在疫情期间拿银行贷款违规进入限制性领域的情况，下一步北京银保监局将严查重罚信贷资金挪用、套利行为，真正地使资金之水流入实体之根。

新增首贷企业超3.4万户

疫情冲击下，北京银行业保险业在有力支撑疫情防控和经济社会发展的基础上，实现逆势增长。李明肖在今天的发布会上介绍称，4月末，北京银行业、保险业总资产同比分别增长13.56%和17.09%，保持两位数的增长速度，北京银行业保险业整体的资产规模合计超过28万亿元。

在重点领域融资方面，强化产业链供应链的协同，大力支持重点项目、重大工程项目带动小微企业的复工复产。一季度末，北京银行业对京津冀协同发展以及城市副中心、冬奥会和全国科技创新中心建设等领域融资余额首次突破1万亿元；引导银行业积极为企业让利，4月末制造业企业贷款平均利率同比下降31个基点。

在进一步攻克“零信贷”小微企业首贷难题方面，北京银保监局发布的数据显示，今年北京银行业对小微企业信贷的新增首贷规模已经超过800亿元，新增首贷企业超过3.4万户。李明肖表示，北京银保监局同时迅速落实监管部门阶段性调整中小商业银行贷款损失准备政策，发挥逆周期调节作用，指导辖内城商行、农商行进一步释放超过50亿元的信贷资金用于精准支持中小微企业。

在资产质量方面，李明肖透露，一季度末北京银行业不良贷款率0.6%，4月末不良率是0.61%，资产质量在全国仍然是领先的，拨备覆盖率是372%，展现出较强的韧性和抗风险能力。

值得关注的是，疫情期间银行业特别是零售线上化的趋势明显，李明肖透露，去年北京银行业手机银行、网银、网联支付三类线上渠道的交易量，与柜面渠道交易量之比为3.6∶1，今年3月，这个比例迅速上升为4.7∶1，并在疫情防控常态化后继续上升，4月达到5.2∶1。“这说明疫情对金融业的影响确实比较长远，而且在持续地加速线上化的进程，有可能会深度改变金融业态。”

拿银行贷款买理财套利

今年是防范化解金融风险攻坚战的收官之年，也是受疫情影响之年，北京银保监局提出去杠杆、治乱象、回本源、强服务、防风险的监管路线图。据介绍，北京银保监局持续加大不良贷款的处置力度，2018年、2019年分别处置不良贷款222亿元和356亿元。同时积极化解辖内重点风险机构的风险，包括重点企业因为债务违约引起的共债风险。

持续大力推进业务治理，严肃查处各类违法违规行为，对机构个人进行双罚并行。2018年至今，北京银保监局累计查处银行保险机构135家次，处罚责任人94名，罚款1.13亿元，严厉查处信贷资金违规流入房市和股市，合计罚款金额超过3100万元。重拳整治影子银行和交叉金融违规行为，2020年一季度末，委托贷款、委托投资，特别是金融机构的委托投资分别同比下降9.47%、20.81%和24.37%，合规生态持续修复。

在加强数据质量建设方面，通过数据质量的提高也能进一步精准地、快速地、准确地、及时地发现金融运行当中的风险点和问题。李明肖透露，“最近我们通过大数据发现一些企业在疫情期间一边拿到银行贷款，一边又去买理财、结构性存款，这些实际上是套利，甚至违规进入股市、房地产等限制性领域，这都是我们要采取监管措施重点整治的，这也是通过数据治理提高我们监管的能力”。

对企业疫情期间拿银行贷款买理财套利行为，麻袋研究院高级研究员苏筱芮分析认为，出现套利现象，一方面是由于实体经济的严峻性，某些行业所获得的利润率不及“空手套利”，这也是部分企业借贷款实施套利的源头动机；而另一方面，部分银行审核不严格，水平不过关，客观上为这些企业助长侥幸心理，未来应该在提升银行监测水平的同时，对主观上恶意套利的企业采取相应惩罚措施。

严查重罚违规行为

“总体来讲，北京目前的金融风险特别是信用风险防控在全国是走在前列的，我们对北京整体金融风险防范化解工作有信心。”李明肖表示，“首都的银行业保险业能够经得起这次疫情的冲击。”

下一步将重点采取哪些监管措施，李明肖强调，要重点抓好三个方面的工作，在抓好“六稳”“六保”总体要求下，要突出做好对民营 、小微企业发展的普惠金融方面的支撑。一是严查重罚信贷资金挪用、套利行为，真正地使资金之水流入实体之根。二是督导银行机构做实五级分类，充分计提拨备和贷款损失准备，增强风险处置化解和风险吸收能力。三是密切监测信用风险和重点机构风险，有效防控重大金融风险，坚决守住不发生系统性风险这一底线，坚决打好防范化解金融风险攻坚战，坚决坚持金融服务实体经济这个根本宗旨。

在苏宁金融研究院特约研究员何南野看来，监管应在保持货币流动性适度宽松的同时，实现货币流向的有效监控，防止货币过度进入到股市和楼市之中，助推泡沫和风险出现。要打通货币流向实体经济的通道，并切实降低实体企业融资成本。在银行加大贷款总额同时，要引导银行强化审慎意识，充分计提风险准备金，以防止未来出现巨额坏账的风险。

(责编：李栋、值班)