货币基金收益率滑坡 余额宝也不香了？

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘宇阳）在近期流动性整体仍处宽松状态的背景下，货币基金的收益再度下滑。公开数据显示，截至6月3日，年内货币基金的平均收益率仅约为0.89%，同比下降了0.22个百分点。就7日年化收益率而言，超四成产品已“破1.5”，作为同类规模最大的天弘余额宝，其最新收益率也跌破平均，创下新低。在业内人士看来，近期货币基金收益率的骤降是受此前宽松货币政策导致的短端利率快速下行影响，但近期这一利率的回升趋势或有望带动货币基金未来收益中枢的上移。

Wind数据显示，截至6月3日，今年以来，可统计的658只货币基金（份额分开计算，下同）的平均净值增长率仅约为0.89%，较2019年同期的1.11%下降了0.22个百分点。而在净值增长率走低的背后，是超四成货币基金“破1.5”的7日年化收益率。从全市场情况来看，6月3日，已有295只货币基金的7日年化收益率低于1.5%，占比44.83%。整体而言，货币基金的7日年化平均收益率降至1.538%。

与此同时，6月3日，最大的货币基金天弘余额宝的7日年化收益率也仅为1.486%，万份收益为0.3821元，刷新了历史低点。而除天弘余额宝外，北京商报记者统计发现，支付宝旗下的余额宝对接的其余28只货币基金中，最新7日年化收益率已低于1.5%的也达到12只，占比近半。其中，最高的兴全添利宝货币约为1.75%，最低的长盛添利宝货币则仅为1.09%。

值得一提的是，仅两个月前，即今年4月初，天弘余额宝的7日年化收益率仍在2%附近徘徊。彼时，货币基金的平均7日年化收益率也在2%左右。换句话说，两个月的时间，货币基金本身就较低的7日年化收益率平均再度下降了0.5个百分点。

长量基金资深研究员王骅认为，央行货币政策更加强化逆周期调节和结构调整功能，导致短端利率快速下行，而货币基金是用摊余成本法计价的，市场利率下行也就直接导致了货基7日年化收益率的下降。北京某中型公募基金宏观研究员也指出，作为多数货币基金主要配置的资产标的，同业存单的利率在前期也出现了明显的下跌。虽然近期利率有所回升，但由于货币基金对市场变化的反应没有债券型基金等那么敏感，这一变化传导至货币基金则仍需一段时间。后续若同业存单利率能保持平稳回升的态势，则货币基金的7日年化收益率也有望随之提高。

王骅也坦言，近期货币政策有边际收紧的迹象，反映在短端利率上升，尤其是回购利率被逐渐拉到公开市场操作利率的位置，短端利率回升虽然对债市情绪造成了较大影响，但是对货币基金的7日年化收益率实际上是利好的。往后看，货币基金收益率的中枢可能会随着这波资金利率的提升而上移。

从可能上升的范围来看，沪上一位市场分析人士认为，以7天的回购利率为例，基本上会回到7天逆回购附近，今年2月的回购利率在2%-2.2%区间，而当时天弘余额宝的7日年化收益率也在2.3%左右。若央行未来继续保持类似的操作，则货币基金的7日年化收益率或也会慢慢回到2%附近。“但跟缓慢回落一样，回升也是需要一个过程的，不排除回升期间央行再度放松货币政策，甚至是调低政策利率情况的出现。”该分析人士如是说。

需要注意的是，虽然近期收益率仍处于下行区间，但在市场资金避险情绪浓厚的背景下，货币基金的规模仍在持续增长。据中基协披露数据显示，货币基金规模在今年前4个月陡增1.5万亿元，最新达到8.62万亿元，仍占据公募基金的“半壁江山”。有业内人士指出，由于当前全球疫情仍存不确定性，对于风险偏好较低的普通投资者而言，货币基金依然是不错的避险选择。

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