网贷清退加速 已有16个地区全部取缔

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘四红）全国网贷清退按下加速键。据北京商报记者不完全统计，截至6月4日，已至少有16个地区官宣对网贷业务进行全部取缔，且陆续有大型网贷机构仍在宣布退出中。有分析人士指出，当前，网贷行业以清退和转型为主、化解存量风险为首要目标的政策导向已非常明确，后续整治工作中，应重点关注如何应对未到期债权，以及减小“逃废债”带来的损失。
近两日，宁夏回族自治区地方金融监督管理局官网连发三则通告称，按照国家关于互联网金融风险专项整治和P2P网络借贷风险专项整治工作的有关要求，为进一步推进该区整治工作，化解存量风险，自治区防范化解金融风险领导小组研究决定，对区内三批共28家网贷机构予以取缔。
取缔后，所列机构不得再从事网贷业务，并应主动向属地市场监管部门注销公司或变更公司名称和经营范围，同时申请关闭平台网站，下架App。公司名称和经营范围变更后不得使用“交易所、交易中心、交所、金融、资产管理、理财、基金、基金管理、投资、投资管理（咨询）、财富管理、股权投资基金、网贷、网络借贷、P2P、股权投资、股权众筹、互联网保险、支付”等字样。
近期对网贷业务加速清退的并非仅有宁夏地区。5月29日，湖北省地方金融监督管理局发布公告称，湖北省自2016年以来，持续开展P2P网络借贷风险专项整治。全省纳入专项整治的147家法人网贷机构，没有一家完全合规并通过验收，所有P2P网贷业务也未经过金融监管部门审批或备案。截至目前，147家法人网贷机构已全部停业。
至此，已经有湖南、山东、重庆、河南、四川、云南、河北、甘肃、山西、内蒙古、陕西、吉林、黑龙江、江西、安徽、湖北共16个地区，均已宣布取缔辖区内全部网贷业务；此外，包括宁夏、贵州等地则分别披露多批取缔网贷机构名单，而深圳、新疆等地也持续公布了多批退出网贷机构名单。
一知情人士告诉北京商报记者，目前全国在营网贷机构所剩不多，在风险出清为主基调的大背景下，尽管少部分地区未官宣取缔，但很多机构也已经在做退出计划，并考虑转型之事。
正如5月31日美股上市公司微贷网公告称，基于国家政策及行业趋势原因，微贷网经审慎研究决定，将于2020年6月30日前退出网贷行业，不再经营网贷信息中介业务。官网显示，截至2020年2月，微贷网借贷余额为85.83亿元，累计借贷金额达2986.62亿元，累计借贷笔数达782.36万笔。
6月4日，监管再次释放网贷整顿信号。据银保监会官网，银保监会新闻发言人在答记者问时指出，将推动互联网金融风险市场出清，持续整治网络借贷等互联网金融风险，坚决取缔非法从事金融活动的互联网机构，不断加大互联网保险的规范力度。
一位不愿具名的资深人士指出，“当前，网贷行业以清退和转型为主、化解存量风险为首要目标的政策导向已非常明确。预计今年6月底将会对网贷领域存量风险化解有个基本交代，但后续推动落实还需要一定时间”。
零壹研究院院长于百程同样称，目前，大型网贷机构的清退工作多数仍在进行中，存量越大往往意味着坏账规模越大，问题也越多，因此良性退出并不容易，甚至比很多中小型平台退出要更困难。股东和平台的实力、资产质量、合规程度以及监管方的态度、新业务开展情况等，都将影响平台的退出进程。在他看来，大型网贷机构在清退的同时，大多希望实现转型，如申请网络小贷、转型助贷等方案，以延续近年来积累下来的网贷业务能力和用户。
在上述资深人士看来，对于准备转型小贷机构的平台来说，因转型过程持续时间较长，一是在转型过程中要增强自身放贷能力，或者寻找优质资产，提升强化经营能力，此外还可以寻找优质合作伙伴，或是具有较强金融科技实力的合作伙伴来增强自身实力。
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