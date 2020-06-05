地方密集施策 加力落实“六稳”“六保”

连日来，围绕落实“六稳”“六保”，地方密集开会部署，出台系列配套政策。从各地出炉的落实“六稳”“六保”路线图看，为市场主体纾困，以重点项目建设为牵引，成为其中的关键环节。

5月29日召开的国务院常务会议强调，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，抓紧做好纾困和激发市场活力的规模性政策实施，该拨的钱尽快下拨、该发的债加快发行、该出的配套措施抓紧出台。

做好“六稳”、落实“六保”，各地积极部署行动。包括陕西、上海、河北、湖北等地都于近日召开了会议传达学习贯彻两会精神，安排部署以“六保”促“六稳”各项工作。例如，陕西省政府召开电视电话会议强调，必须采取超常规举措，守住“六保”底线。同时强调，必须加大“六稳”力度，稳住经济基本盘。上海市委常委会扩大会议指出，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，稳住经济基本盘。善于危中寻机，大力推进在线新经济发展和新型基础设施建设，推动新增长点加快培育壮大、厚积成势。

还有江西、安徽等地印发相关实施文件，细化任务书。例如，江西出台《关于做好“六稳”工作落实“六保”任务的实施意见》明确，要通过稳定就业岗位和抓好重点行业重点群体就业等两项措施实现保居民就业，通过进一步减轻企业负担、强化融资支持、实施精准帮扶和优化营商环境等4项措施实现保市场主体等。安徽近日出台《关于深入贯彻落实中央政治局会议精神扎实做好全省“六稳”工作全面落实“六保”任务的通知》（简称《“六稳”“六保”通知》），具体提出稳就业等在内的11个工作方案。

从各地落实“六稳”“六保”路线图看，为市场主体纾困，以重点项目建设为牵引，成为其中的关键环节。

不久前，重庆市出台促进就业“23条”，其中包含取消不合理审批，合理降低利率，对优质创业项目免除反担保要求，降低小微企业创业担保贷款申请条件等一系列措施，为企业“松绑”，助力稳企业保就业。

6月2日，湖南省发展改革委联合湖南省商务厅向全社会发布497个湖南省2020年重点招商引资项目，总投资约1.8万亿元。上述项目分为基础设施、新型工业化、现代服务业、现代农业四大类，大部分单个项目的总投资不低于5亿元。其中，61个基础设施项目总投资3536亿元。

河北省委常委会扩大会议强调，要扎实做好“六稳”“六保”工作，有针对性地解决企业复工复产达产中的实际问题。深入实施扩大内需战略，抓好项目建设，扩大有效投资，推动消费回升。

湖北省政府党组（扩大）会议指出，加快谋划实施一批打基础、强功能、利长远的重大基础设施项目、重大产业项目、重大改革事项，为加快疫后恢复重振、实现高质量发展奠定坚实基础。

中国社会科学院财经战略研究院副研究员蒋震对《经济参考报》记者表示，当前形势下，面临稳经济的压力，稳就业特别是激发企业活力，是打通疫情期间及疫情之后困扰企业生存发展障碍的关键所在。稳就业保企业是保民生的根本措施，因此各级政府都很重视，密集出台措施。

厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，经济可以视为持续运转的有机体。在疫情突袭之下，这一有机体的部分功能受损，因而有必要调整原有的计划，边放缓行动边恢复功能，以早日实现经济运行的正常化。将落实“六保”任务作为做好“六稳”工作的重心，是基于当前国内外现实环境的务实举措，这一举措目前正在经历着从中央审慎决策到地方具体落实的自然过程。

林致远指出，在“六保”和“六稳”中，就业始终居于首要和核心的地位，而要稳住就业，当然要稳住企业。因此，通过财政税收、货币金融等各种手段，想方设法为企业纾困，就成为当前经济政策的主要着力点。

“偏低的居民消费率及其增速，是多年来制约中国经济高质量发展的一个突出问题。目前，外需疲弱和产能恢复之间的矛盾成为制约经济正常运行的突出问题。为此，从确保居民收入、刺激居民消费入手，激发市场活力，修复机体功能，是早日恢复经济的正确路径。”林致远说。

中国财政科学研究院宏观经济研究中心副主任王志刚对《经济参考报》记者表示，“六稳”与“六保”体现了“稳中求进”的工作总基调，二者相辅相成、相互促进。其中，“六保”任务之间环环相扣，是一个统一的有机体。保就业就是稳就业，稳就业关键是对就业脆弱性群体给以宽松的就业政策支持。政府可以对农民工、大学毕业生、失业人员等出台增加就业培训、增大公益性岗位提供等政策。就业若能保住，百姓收入就能稳住，加之政府构建的社会保障网络兜底，基本民生就能保住，集中体现为居民的消费稳定。保市场主体，用真金白银为企业纾困打气，并激发其内在活力，保市场主体有利于保就业、保产业链供应链，为各类企业、尤其是中小微企业创造更为宽松的外部环境，增强其抗压能力。

蒋震指出，要关注到疫情发生之后经济社会运行出现了很多特征，事实上，满足人民生活的需求同时也就是产生新的就业、新的增长点的过程，比如公共卫生领域补短板，就是从危机应对措施延伸到一个新的产业，可以吸收新的就业。从地方的举措看，蒋震认为，既要立足当前，解决困难，又要着眼长远，为高质量发展奠定基础。要更好激发市场活力，深化市场分工，牢牢把握市场在资源配置中的决定性作用，为市场机制保驾护航。“只要市场活力起来了，其他都不是问题。”

在王志刚看来，需要更加有效的体制机制改革来落实政策，要破除各种制度藩篱和政策瓶颈，提高政府公共服务质量，继续推进放管服改革，营造更好的营商环境、法治环境来呵护亿万市场主体成长。

(责编：李栋、值班)