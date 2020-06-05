商务部：4月我国服务出口增长由负转正

6月4日，记者在商务部新闻发布会上获悉，今年1-4月，我国服务进出口总额15144.3亿元，同比下降13.2%。其中，出口6055.3亿元，降幅收窄至2.2%；进口9088.9亿元，下降19.2%。值得注意的是，4月当月我国服务出口增长由负转正。
“随着我国采取的一系列推动企业复工复产和稳外贸稳外资的政策措施初显成效，4月当月我国服务出口1612.9亿元，同比增长3.5%，扭转了疫情发生以来单月出口连续下降的局面。”商务部新闻发言人高峰表示。
据高峰介绍，我国知识密集型服务贸易占比继续提高。4月当月，知识密集型服务进出口1704.3亿元，增长3.8%，占服务进出口总额的比重达到47.1%，提升10.8个百分点。1-4月，知识密集型服务进出口6373.7亿元，增长6.7%，占服务进出口总额的比重达到42.1%，提升7.9个百分点。
另外，我国服务贸易逆差出现大幅减少。数据显示，4月服务进口2003.2亿元，下降32.5%；服务贸易逆差同比下降72.3%至390.3亿元，减少1019.2亿元。1-4月，我国服务贸易逆差同比下降40%至3033.6亿元，减少2023.7亿元。
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