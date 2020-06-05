机构预测5月CPI延续回落 或重回“2时代”

国家统计局将于近日公布5月CPI数据。多家机构预测，由于猪肉价格继续回落，叠加油价滞后影响，5月CPI延续回落态势，同比涨幅在3%以内，正式重回“2时代”。全年CPI同比大概率逐季下行。
兴业银行首席经济学家鲁政委表示，随着气温回升，鲜菜大量上市，5月菜价继续回落。在生猪供应改善的同时，餐饮消费继续承压，影响了肉类消费需求，导致猪肉价格下降。因此，5月CPI同比或下降至2.6%。
“预计5月CPI继续下行至2.5%左右，受食品价格带动正式重回‘2时代’。”华创证券首席宏观分析师张瑜指出，食品项方面，菜篮子价格整体降幅较大拖累CPI走势。非食品项方面，5月国际原油价格仍未回到国内成品油调控地板价之上，国内油价未能跟随国际现货上行，居住水电燃料项和交通工具燃料项环比上涨可能性不大。但5月假期带动居民消费修复，其余非食品价格同比跌幅有望收窄。
国泰君安研究所首席全球经济学家花长春认为，5月CPI同比涨幅将下降至2.8%。食品价格方面，无论是28种重点监测蔬菜均价，还是各种肉类价格均进一步回落。随着复工复市以及二季度粮油供应充足，未来食品大概率继续回落。
“非食品价格方面，涨跌分化。”花长春指出，原油价格较大幅度反弹，截至5月末，英国布伦特原油现货价为34.69美元/桶，环比陡增74.25%；WTI原油价格为35.49美元/桶，亦环比陡增88.38%，但仍低于40美元/桶，因此依然会触发保护机制而国内油价仍不作调整。柯桥纺织价格指数已连续多周下降，交通和通信CPI、医疗价格继续放缓。
展望后市，招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，随着疫情对商品供应冲击的缓解、猪肉产能边际恢复，以及下半年基数因素的明显回落，全年CPI大概率保持下行趋势。
“猪价和果价是年内两个显著影响CPI的变量。”华泰证券研究所副所长张继强认为，由于生猪产能恢复势头较好，叠加基数因素，今年下半年猪价同比将会较快回落。同时年中水果价格同比也可能较快走低，助推CPI回落。
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