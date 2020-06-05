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银保监会：中小微企业贷款本息延期达1.3万亿

2020年06月05日08:14  来源：经济参考报
 
原标题：中小微企业贷款本息延期达1.3万亿

　　记者4日从银保监会获悉，目前，我国中小微企业到期贷款本息延期规模达1.3万亿元，为切实缓解企业资金周转压力，银行业金融机构还通过还贷后再给予融资等多种方式，对中小微企业提供了1.9万亿元的再融资支持，加上前述已实行临时性延期还本安排的到期贷款，中小微企业已有超过四成的到期贷款本金享受了接续融资支持。

　　银保监会要求，银行业保险业应落实落细中小微企业贷款延期还本付息等政策，指导大型银行实现普惠型小微企业贷款增速高于40%的目标，全力为中小微企业纾困；进一步研究相关措施，帮助制造业、国际产业链企业，以及航空运输、教育培训、批发零售、文化旅游等行业缓解债务压力，推动解决产业链协同复工复产中的堵点难点问题。

　　银保监会数据显示，自2020年1月25日至5月15日，各银行业金融机构已对1.28万亿元中小微企业到期贷款本金实行延期安排，涉及贷款户数75万户，共计157.8万笔。同时，各银行业金融机构已对559.9亿元到期贷款利息实行延期安排，涉及贷款户数57.9万户，对应贷款余额3.44万亿元。此外，小微企业、小微企业主和个体工商户合计有73.9万户贷款本金、57.1万户贷款利息得到延期。

　　银保监会表示，下一步，将继续完善中小微企业贷款延期还本付息政策，进一步延长贷款延期还本付息期限，重点满足普惠型小微企业的贷款延期需求。

(责编：李栋、值班)
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