数据显示：美国非制造业5月份继续萎缩

原标题：美国非制造业5月份继续萎缩

美国供应管理学会（ISM）3日公布的数据显示，受新冠疫情影响，5月份美国非制造业采购经理人指数（PMI）环比上升3.6点至45.4点，但仍低于荣枯线，显示多数服务相关行业继续萎缩。

从分项指标来看，5月份商业活动指数环比大幅增长15点至41点，新订单指数上升9点至41.9点。同时，物价指数环比微升0.5点至55.6点。不过，5月份就业指数仅上升1.8点至31.8点，仍处于历史低位。

ISM非制造业调查委员会主席安东尼·涅韦斯认为，非制造业企业仍然对疫情的持续影响感到担忧，不少受访企业希望或计划恢复业务。

(责编：李栋、值班)