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电子标志、涨价再引热议 车检尴尬何时休？

记者 李志勇 北京报道

2020年06月05日08:18  来源：经济参考报
 
原标题：车检尴尬何时休？

　　随着新冠肺炎疫情防控形势不断好转，社会生产生活秩序加快恢复，不少车检机构门前又开始排起了长队。如同人们的体检一样，车检就是给车辆检查一下“身体”，消除隐患，避免在出行中发生事故。但与体检的受欢迎不同，车检近年来却越来越多受到人们的批评和吐槽，甚至很多人建议要取消车辆年检。为什么一个出发点好的措施却不受欢迎？是什么造成了车检的尴尬？

　　电子标志+涨价

　　车检再引热议

　　今年3月1日之后为自家车年检的人们会发现与以往有了些许不同。首先，从3月1日起，北京、天津、上海、重庆、哈尔滨、南京、杭州、宁波、济南、株洲、深圳、海口、成都、贵阳、玉溪、乌鲁木齐等16个城市试点推行机动车检验标志电子化。也就是说，车主不用再将年检的纸质标志贴在车辆的前挡风玻璃上了。这对于广大车主来说无疑是一件好事，一是办理更加便捷，再就是车挡风玻璃显得更加清洁美观，也减少了对视线的影响。

　　除了这些城市外，从4月25日起，广东、海南、四川、黑龙江等12个省（区）也开始推行检验标志电子化。而从6月20日起，河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、安徽、福建、江西等15个省（区）即将开始推行检验标志电子化，从而实现全国全面推广应用。

　　与此同时，年检费用也全面涨价。以往的机动车年检费用是140元/次，今年调整后的收费是290元/次。由于不同地区年检费用增加幅度不同，不排除有些省份私家车年检高于290元/次。

　　对此，相关部门的解释为，由于国六排放标准实施，针对尾气排放检测，增加了污染控制装置的完好性检查，部分车辆增加OBD检查、柴油车辆增加了NOx排放检验等项目，导致费用上涨。

　　另外一个重要变化就是，年检前必须将车辆违章处理完毕才能通过年检的“捆绑式”规定将会被取消，未来在车辆违章没有处理完毕的情况下也可能会通过车辆年检。

　　这些新变化让车辆年检再次成为热点话题。多年来，对于车辆年检问题，吐槽者甚众，叫好者寥寥，甚至近几年来，取消车辆年检的声音也逐步高涨。

　　今年全国两会上，车辆年检问题再次成为代表委员热议的话题之一。全国人大代表、长城汽车总裁王凤英就建议解决车检难问题，完善道路安全法相关法规检测要求，细化汽车检测标准及档期，用互联网、大数据技术手段，推动建立机动车智能检测体系，完善数据共享和使用机制，全面提升机动车检测效率。

　　车检“三大怪”

　　“潜规则”何其多

　　车辆年检是指机动车的综合安全技术检测，是对机动车的制动、转向、灯光、尾气等涉及安全的项目按照规定的标准进行检测，以此判断机动车是否适合上路行驶，是否会对其他车辆和行人造成威胁。从这个意义上说，定期车检是好事，可为什么这样一个有着良好初衷的措施却得不到人们的认可？

　　最让广大车主不能接受的就是暴力车检。近些年，暴力车检的案例经常见诸媒体。本来好好的车辆，在检测之后反而出现各种各样的问题。甚至价格上百万元的豪车以错误的方式检测而导致变速箱损坏、上千万元的超跑被当场踩爆缸的消息也时有报道。

　　记者本人也曾多次遭遇过暴力车检的情形。除了长时间大力轰油外，在接到检测完毕的车后，空调的温度都调在10摄氏度以下。虽然当时是夏天，但还是想象不到那个车主看不到的检测厂房内，温度到底有多高。

　　其次是车辆检测不透明，并由此滋生很多“潜规则”。每个检测场所之外或明或暗都会有一些“黄牛”在蹲守，给他们100到200元，就可以“代为验车”，省去排队之苦，而且不管是什么车，有毛病还是没毛病都能通过检测。甚至还有“黄牛”就是骗子，拿钱也不办事。为什么经过“黄牛”，车辆就可以一路绿灯？这是让广大车主吐槽的重点。

　　同样是记者的亲身经历，一次去验车被告知刹车有问题，需要修理后再来检测，但4S店经过检查后告知记者刹车没有问题，4S店工作人员还含蓄地提醒记者去检测场边找个“黄牛”。因为验车已然花去大半天时间，这时再去找“黄牛”实在心有不甘，记者抱着试一试的心态再次回到检测场。这次接车上线的是另外一个检测员，却被告知检测通过了。记者当时的心情很是复杂，同一辆车并未经过修理，不同的检测员却是不同的结果，如此车检有何意义？

　　再有就是车辆检验的时间成本过高。一次验车能在半天内完成就算是效率高，稍微一拖拉，就需要大半天甚至一整天时间。而且，验车的过程实在谈不上什么消费体验。虽然现在验车机构表面上早已完成市场化，但车主还是体验不到市场化应带来的效率和服务。

　　“取消”还是“优化”

　　车检规则待更新

　　既然车检有如此多的问题，那是否可以取消车检？对此，车主和业界各执一词。事实上，车检如同人的体检，是很有必要的。车主对自家车的了解难言全面也不专业，让一辆带着安全隐患的车上路，就像一个行走的定时炸弹，说不定什么时候就会出现问题。

　　在欧美、日韩等发达国家，车辆检验制度同样存在。美国50多个州中只有10多个州没有车辆检验制度。在欧洲，一般家用车是购置新车四年后进行第一次检验，之后每两年进行一次车检。日本的普通家用轿车新车第一次车检是购车登记后三年，以后每两年车检一次。

　　对比我国有关机动车检验和报废标准，随着汽车市场不断成熟，汽车产业不断壮大，汽车产品性能不断提升，我国的机动车检验和报废标准也在不断改进。2013年之后，我国对私家小轿车取消了强制报废年限的规定，对于行驶里程超过60万公里的车辆实行引导报废。从2004年起，新购车辆每年都要检测的规定，改为了6年内每两年检验一次，6年后每年检验一次，15年后每6个月检验一次，一直执行至今。

　　对此，众多车主和一些业内人士认为，经过10多年的发展，我国汽车产品的质量和技术水平又有了很大提高，特别是车辆的智能化水平提升很快，对于车辆自身问题的监控比较全面和到位。而且，私家车的使用频率很低，很多家庭一年的行驶里程基本在1万公里左右。目前以时间为标准的检验频次有些过高，可以考虑适当拉长检验的间隔时间，或者改为以行驶里程为标准。

　　一些专家表示，可以考虑优化目前的车辆年检制度，除了大幅度拉长间隔，或以实际行驶里程为标准外，随着数字经济和5G、物联网、智能汽车等快速发展，可以加大线上服务的拓展，车主可每年自行网上申报，通过大数据分析，对符合要求的车辆予以免检，还可以考虑取消集中检测的方式，利用信息技术，加大对车辆日常的检验和管理等。

(责编：李栋、值班)
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