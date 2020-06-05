罗晓芹：凝聚多方共识 助力全球健康

人民网北京6月5日电（许维娜）博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会将于2020年10月在中国青岛举办。

日前，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会副主任罗晓芹在接受人民网财经专访时表示，目前第二届大会正在紧张筹备中，本届大会将继续围绕“实现全民健康”、“创新促进健康”、“健康融入所有政策”三大议题，并结合今年全球突发的新冠疫情将增设抗疫防控经验的分享、应急医疗物资保障与储备等相关议题。第二届大会将举办1个开幕式、30个分论坛、15场重要活动及第二届全球健康博览会。

罗晓芹介绍，30个分论坛中既有互联网+医疗、公共卫生与应急医学、健康精准扶贫、抗疫防控经验分享、全球应急医疗物资保障中心建设、药品监管体制改革等时下热点话题，也包含中德生命科学健康对话、中日韩健康产业合作、中非医疗合作等专业国际交流对话。除30个分论坛外，大会期间还将举行15场重要活动，包含中外部长与企业家高端政商对话、医保的战略支付与购买闭门研讨会、部委支持单位座谈会、国际组织研讨会、全球创新项目交流会、友好城市午餐会、媒体沙龙、健康夜话、抗疫先进事迹分享会、新闻发布会等多种形式。

“博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会旨在推动国际健康产业合作和技术交流，助力全球大健康企业发展核心竞争力、完善供需产业链、制定科学系统战略、争取资金技术支持等。”罗晓芹认为，全球经济一体化和多边发展是不可逆转的世界发展规律，人类卫生健康共同体是不可抗拒的世界发展潮流，只有各国政府、各国人民、国际组织、行业机构、企业携手相助，才能尽快走出经济衰退和疫情肆虐的阴影，走向健康繁荣的未来。

罗晓芹表示，大会同期将举办第二届全球健康博览会，博览会将为参会企业提供丰富多彩的展示空间，并设置多样化配套活动，以满足参会参展企业的个性化需求。

罗晓芹称，组委会于6月2日举办第二届大会筹备工作视频专家会议，会议一致达成共识：国际社会应该相互借鉴、共同遵守，形成抗击疫情的最大合力，从而最终战胜疫情。

“自2月3日起，组委会所有工作人员依然坚持全员办公，与全球255家大健康企业保持沟通互动，协调企业捐款捐物累计人民币6000万元驰援湖北武汉。在全球疫情蔓延时期，组委会还协助多国政府、国际组织、各使领馆在中国采购大宗医疗物资。”罗晓芹说。

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