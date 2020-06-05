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快手推出“文化和自然遗产日”系列活动

郑梓

2020年06月05日14:17  来源：未来网
 

　　今年6月13日,是我国第四个“文化和自然遗产日”,作为四大文明古国之一,我国拥有极其丰富的手工技艺、表演艺术、民俗活动等,然而手艺人无处展示手艺,手工爱好者不知去哪观摩学习,也成为文化遗产传承所面临的困境。

　　为了让中华文化被更多人看见,在6月8日至6月14日期间,文化旅游部首度尝试开展“云游非遗”线上推广活动。快手作为本次活动重头戏“云游非遗·影像展”的承办方之一,将利用自身平台优势,为推动非物质文化遗产更好融入当代生活,为大家共同关注和参与非遗保护提供助力。

　　针对本次活动,快手在站内上线了#快手有非遗#话题标签页活动,邀请平台上的众多非遗达人和普通达人通过短视频互动的方式,传播非遗的魅力,让更多人了解非遗。截至6月3日,已有9898条短视频作品上传至该标签页面,累计播放量达1.5亿。

　　据悉,快手之后还将邀请超100名优秀的非遗传承人,为活动定制拍摄#我的非遗技艺#,展示不同地区,不同种类的非遗项目,用新理念、新方式、新态度将非遗的魅力和特色以短视频形式呈现,吸引更多人关注非遗传统文化。

　　文化和自然遗产全线上推广,短视频让传统文化离我们更近

　　提起文化和自然遗产,大多数人的第一反应多是一些名胜古迹和手工技艺,但可以强身健体、舒缓压力的“亲民”传统文化同样蕴含着满满的智慧,而这些都在快手被记录和看见。

　　羊毛坎肩、红腰鼓,头上还系着一条白毛巾,一身经典“阿宝造型”,“安塞腰鼓三哥哥”(ID:wsh18691135235)和着妻子的大鼓声,在村里茂盛的大树下,边跳舞边打起了安塞腰鼓。激扬的鼓点声,飞舞的红绸子,热情奔放的安塞腰鼓让人看了就想跟着动起来。除了安塞腰鼓,五禽戏、太极拳、八段锦......这些古老运动也经常能在公园里看见。

　　“健康生活”是今年文化和自然遗产日的主题之一,这些传统文化强身健体背后凝结的是,中华民族世代相传天人合一的杰出智慧。

　　此次活动除了希望广大老铁可以弘扬中华优秀传统文化,倡导“健康生活”理念外,让传统文化更贴近年轻群体也是活动的一大亮点,而文化和自然遗产日首次尝试线上推广,让互联网与传统文化相融合,用新方式打开传统文化的宝库,使年轻人更易于接受和参与其中。比如快手为此次“文化和自然遗产日”活动开发了专属魔法表情,让每个人都能感受到非物质文化遗产的魅力。

　　从以往单方面的讲解、科普变为网友自发参与,在#快手有非遗#标签页,老铁们可以在参与拍摄或观看更多人视频的同时,提升自己对于传统文化的认识和理解,在自发探索的过程中拉近大家与传统文化的距离感。

　　“支持传统手艺人”“都是大佬啊”“这才是值得点赞的人”......任意打开标签页的一条视频,评论区满满的“666”映入眼帘,老铁们用快手独有的方式向手艺人的坚守致敬。

　　在快手,看见不一样的非遗

　　不仅限于此次活动,快手平台一直致力于让民间手艺人被更多人看见。2019年3月27日,快手行动发起快手非遗带头人计划,从试点地区选取非遗带头人,助力非遗发展,以流量赋能非遗文化,为其提供更广阔的天地。在此计划下,一批手艺传承人走进了大众的视野。

　　俗话说的好“一方水土养一方人”,竹产区手工艺品最显著的特点就是竹编器物。“竹编技艺大师(奇人匠心)”本名何红兵(ID:77983896)是一位擅长竹编的篾匠,东阳竹编非遗传承人。但随着塑料制品侵入人们的生活,竹编渐渐从日常用品的行列中淡化甚至被淘汰。

　　快手却让这门古老的手艺焕发了新生机,选取竹子、处理竹子、编制竹器到最后竹器成型,通过短视频,老手艺制作的物件获得大家的追捧。简洁大方,带着复古气息的竹制品,让生活在现代钢筋水泥里的老铁们也仿佛置身于另外一个世界,视频下方老铁们的疯狂“求购”,亦或是想要在线拜师学艺,都传递出人们因看见,而对这门手艺的喜爱。

　　像何红兵这样的手艺人,在快手还有很多。苏绣非遗传承人杨雪(ID:1198435066)、乔家手工皮艺非遗传承人乔雪(ID:1354561929)、铜雕非遗传承人朱炳仁(ID:1205137504)、脸谱绘制非遗传承人脸谱郭(ID:1893852934)、天竺筷非遗传承人王连道(ID:1508588223)、银饰锻造技艺非遗传承人黄昌进(ID:1509052961)……

　　以科技赋能,快手为这些老手艺人开辟出了一个比过去更热闹、更广阔的展示空间,为他们提供了全新的生活方式。当这些精巧的技艺被更多人看见的同时,也吸引了一大批年轻的非遗爱好者加入。

　　95年出生,北大研究生学历、长相高大帅气,这样一位优质小鲜肉,却是一位面人手艺的非遗传承人。在今年5月1日的快手手艺人大赛上,黄渤现场连麦这位年轻传承人郎佳子彧(ID:1443022911)。当被问起怎么就捏起面人时,他说:“因为我爷爷郎绍安是‘面人郎’创始人,我从小也很喜欢面人,那时的梦想就是‘长大后,我要让面人郎举世闻名’。”源于热爱,忠于传承,让郎佳子彧一直在这条路上走下去。

　　据了解,仅在快手,就有2万余名手手艺人入驻,其中不乏90后甚至00后。流传千年的手艺传承接力到新一代手中,如何赋予老手艺新的生命力,是这群年轻人面临的首要课题。

　　在快手,手艺人们粗粝本色的生活得以被更多人看见,同时也唤起了大家对于古老传统的共同记忆。前所未有的关注,为传统手艺的发展提供了动力,也使得手艺人们在快手找到归属感。

　　根据快手发布的《非遗长图数据报告》显示,在快手每3秒钟就诞生1条非遗视频。在2018年里,有252万名用户在用快手记录非遗内容,其中年龄在30岁以下的用户占到了63.8%;他们共发布了1164万条非遗视频内容,累计共获得250亿播放量,相当于全国平均每人观看18次,收获5亿次点赞。此外,在1372项国家级非遗项目中,快手上涉及的非遗项目达989项,占比高达72%。

　　以流量赋能非遗文化,让百年传承的中国手艺被看见、被记录。快手将与手艺人一起共同守住那份传承下来的骄傲。手艺人就是“守艺人”,这些“守”下来的技艺会通过这方屏幕,映入更多人的视线中。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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