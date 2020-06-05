6月购物季即将来临,各大电商平台纷纷推出优惠。在此期间,快手推出首个“616品质购物节”,以数千万现金补贴直击底价,用品质好物回馈快手老铁。

“快手616品质购物节”完全由快手发起并主导,是首个短视频直播平台打造的年中购物节。6月6日至18日,将有美妆、服饰、珠宝、食品、全品类等五大品类主题日循环直播。

首场直播将由“名嘴”华少打响。6月6日晚7点,品质好物发现官华少将带来快手直播带货首秀。此次带货直播,华少不只拼嘴快,还送实在优惠,在长达5个小时的直播中将推荐多款5折好物。

首次以主播身份亮相快手,华少将赠送一套宝龙商品房给观看直播的老铁。

除此之外,老铁们更能以0.1元秒杀“外婆家50元抵扣券”,1元秒杀凤祥蛋白棒+优形沙拉、低脂脆香鳕鱼皮等好货。

日常价4599元的iPhone11降至2X99元,平时售价2699元的戴森吹风机直降为超1X30元,兰蔻大粉水、ck香水补贴后仅售2X9元,日常售价6490元的Gucci虎头帆布腰包也将以2X99元售卖,折扣超四折。

除此之外,美的空调、华为手机、SKG颈椎按摩仪、猫王便携式蓝牙音箱、苏泊尔不粘锅、周黑鸭、大希地牛排等多款品牌好物皆将以大折扣力度登场,3c产品、百货家电、服饰美妆、爆款美食等各品类都将以快手官方补贴后的优惠价格面向直播间老铁。

不仅实惠,还有大品牌。喜爱奢饰品的老铁们,与其四处找代购辨真假,不如上快手看奢饰品专场直播。6月7日,快手电商将携手全球知名奢侈品购物服务平台寺库带来全天的直播。

爱马仕、LV、Prada和劳力士等大牌奢侈品同样将以快手专属补贴价落地快手直播间,更有爱马仕BIRKIN35手提包、劳力士绿水鬼等全球限量款和稀缺款商品快手直播间独供。

在线上购物飞速发展的当下,保证商品质量始终是快手电商稳步前进的核心与根本。此次多家奢饰品牌的入驻,也代表了品牌对快手平台对品质把控的信心。

想抢京东品质好货,但怕手速网速拼不过?6月16日当天,快手还将带来京东自营商品带货专场,快手用户无需跳转到京东APP,就可以直接在站内购买京东自营商品。此外,更有神秘明星代言人首次献身,用直播带货首秀“撑腰”快手与京东零售战略合作的首次落地活动。

6月16日至18日,除了明星助阵带货,还将有更多快手网红主播参与售卖京东自营商品的活动。不久前,快手与京东零售达成战略合作,由快手主播亲自选品销售,京东零售提供优质商品。这也意味着,将有更多的快手主播亲自带货京东自营商品,老铁们在快手小黄车就能购买到更多优质品牌。

快手以优质好物提升老铁生活品质,在让大家尽享低价折扣福利的同时,更能买到各种大品牌。便捷的购物模式,优质的购物体验,享有大品牌,最低价,尽在快手“616品质购物节”。

(责编：许维娜、夏晓伦)