陈冉：加强国际交流与合作 关注紧缺型人才和团队式培养

人民网北京6月5日电（许维娜）博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会将于2020年10月在中国青岛举办。

日前，北京华通国康公益基金会理事长陈冉在接受人民网财经专访时表示，基金会作为公益交流平台，重点关注医疗卫生领域的公益项目开展。下一步，将加大对医院管理能力和人才培养、学科建设等方面的支持，既要做好疫情的防控，又要保证正常的医疗工作。

“加强与国际的交流合作，重点关注紧缺型人才和团队式培养，开展线上和线下教育相结合。”在陈冉看来，只有不断提升医务人员的专业能力，保护医务人员的积极性，才能让更多的优秀人员愿意投身到医学事业中。

陈冉介绍，北京华通国康公益基金会在疫情期间是北京市第一批获得指定接受境外捐赠受赠人资格的单位，在抗疫过程中基金会动员社会各界力量和海外华人华侨、留学生团体对湖北6家医院进行防疫物资援助，分别为武汉大学人民医院、武汉市第三人民医院、孝感市中心医院、孝感市第一人民医院、黄冈市中心医院和黄冈市妇幼保健院提供了防护服、防护口罩和护目镜等，并为西藏等边远地区捐赠了抗疫物资。同时，在北京华通国康公益基金会的倡导下，动员曾在海外进修学习的中国医护人员支持援助国际抗疫，共为41家海外医院提供了抗疫援助物资和远程技术经验交流，得到国外专家们的好评和认可。

陈冉说，基金会按照‘健康中国’和‘一带一路’的部署，将继续搭建公益交流平台，支持医务人员到国际一流的大学和医疗机构进修学习，他们学习回国后把先进的管理理念和专业技术用在工作岗位上，让百姓在当地就可以享受到一流的医疗服务水平。

陈冉表示，北京华通国康公益基金会目前正积极开展与博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会的全面合作，包括在会前与论坛组委会一起联合全国三甲医院的管理者及医疗机构负责人开展的院长在线抗疫防控经验分享活动、联合青岛大学附属医院、青岛大学第一临床医学院共同组织的“一家一席谈”线上公益活动等；会中参与组织策划的“公共卫生与应急医学”分论坛等相关活动。

“期待大会期间能有更多的机会与世界各国专家学者交流经验，与大会一同助力公共卫生应急体系的不断完善。此次疫情促使全民关注公共卫生与健康，大会的召开定能将这一关注点提升至新高度。也希望借此与全球健康论坛大会形成长效的多元化合作，让健康无处不在的大会理念能早日实现。”陈冉说。

(责编：许维娜、夏晓伦)