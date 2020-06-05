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单国洪：中国医药行业进入全新发展时期

2020年06月05日14:34  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月5日电（许维娜）博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会将于2020年10月在中国青岛举办。

日前，武田中国总裁单国洪接受人民网财经专访表示，非常感谢博鳌亚洲论坛全球健康论坛组委会给予的机会，能受邀作为此次视频会议北京会场唯一的企业代表参会。武田重点布局在四大领域，罕见病、消化、肿瘤、神经科学，并对血液制品和疫苗领域进行专项研发投入。随着中国经济的发展和对医疗健康需求的不断增长，中国已经成为武田全球最重要的战略市场之一，

“在接下来的五年内，武田在中国会上市15个以上的创新药。”单国洪表示，武田中国将成为上市新产品最多的跨国药企之一，惠及超过1000万的中国患者，希望为中国的健康事业作出重要贡献。突如其来的疫情将人们对医药的需求在一定程度上放大，行业整体增速加快。中国医药行业进入到一个全新发展时期。”单国洪从三个方面分享了全新发展时期带来的变化和机会，一是创新，更快地把国际前沿的创新药物带入中国，造福老百姓。二是质量，生产出高质量的药品，更好地满足患者的需要、维护社会的安全。三是可及性，缩小不同区域有助于提升医疗服务可及性。

单国洪指出，此次疫情引起了全球各国政府，以及民众对于公共卫生安全的重视，随之而来除了医疗本身以外，医疗衍生行业、配套政策、甚至制度保障等方面都会有创新。在单国洪看来，疫情也催生了一批新业态和新模式，加速了远程诊疗等方式为患者提供医疗服务。 “我们也能看到相关的一些子行业，包括医疗器械、防护用品等等得到了空前的发展。”单国洪表示。

如何把创新型产品加速引入中国？单国洪进一步指出，还要加强与国内政府和学界积极合作，呼吁政府牵头，从新药研发、药物审批、药品准入等方面形成多方参与的协同机制，建立多层次的医疗保障体系，打造创新激励机制，提升药物的可及性和可支付性。如：罕见病领域在国内已经有了很好的产品，但可及性依然是个共同的挑战，需要探索多样化的社会多方共筹模式，缓解医保单一支付的压力，更好地满足患者紧迫需求。

单国洪表示，受邀参加全球健康论坛大会视频会议的北京会场，这是一次与专家学者交流的难得机会，也是一次与国际关注对接的绝佳契机。武田中国与博鳌亚洲论坛合作已久，全球健康论坛大会是博鳌亚洲论坛在健康板块的新关注，也是一个政商产学研结合的综合性国际交流平台。武田中国将加强与全球健康论坛大会的紧密合作，积极参与大会组织的各类活动，与大会携手共同推动医疗健康事业的发展与进步，为构建人类卫生健康共同体做出应有努力。

他同时指出，武田在积极引入创新药进入中国，也与本地患者群体和公益组织紧密合作,开展持续的患者关爱、药品援助以及疾病教育等项目。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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