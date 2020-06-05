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浦发信用卡助力上海夜生活节

2020年06月05日14:35  来源：中国网
 
原标题：紧扣六大主题力推缤纷活动 浦发信用卡全面助力上海夜生活节“创佳绩”

　　随着“五五购物节”如火如荼，上海相关部门重磅推出了首届上海夜生活节，围绕“我爱夜生活”以“夜购、夜食、夜游、夜娱、夜秀、夜读”等六大主题推出180余项特色活动，再度引爆申城消费热潮。

　　作为长三角自己的银行，浦发银行信用卡正再接再厉，一面围绕上海夜生活节的六大主题，打造一系列极具优惠力度与人气效应的营销活动，为上海夜生活节消费热“锦上添花”；一面持续凝聚“上海腔调”、“上海制造”、“上海味道”、“上海好礼”等海派文化特色，塑造别具一格的申城消费风景线，助力实体经济更强劲复苏。

　　多位业内人士指出，金融服务与上海夜生活节的紧密互动，彰显出金融在拉动国内消费经济增长方面“大有作为”。如今浦发信用卡围绕上海夜生活节所推出的一系列丰富营销活动，不但是金融践行服务实体经济使命，带动零售产业全面回暖的成功尝试，也是金融全面融合消费场景，打造全新消费业态，驱动消费升级，引领消费新潮流的一次有益探索。

　　“夜购、夜食、夜游、夜娱、夜秀、夜读”个个缤纷多彩

　　助力上海夜生活节创造辉煌佳绩同时打造具有烟火气、上海味、时尚潮、国际范的夜上海新形象，浦发信用卡内部可谓做足功夫——围绕上海夜生活的传统生活格调与时尚气息，精心推出了一系列涵盖“夜购、夜食、夜游、夜娱、夜秀、夜读”且极具人气效应与优惠消费力度的营销活动。

　　为了让“夜购”更聚财气，浦发信用卡不但提供最高价值66元的小浦消费券，方便持卡人在小浦惠花平台内以更优惠价格“夜购”各类电商商品，还联合上海14大商圈与逾1.3万家商户开展百元消费券65元起购活动，吸引广大居民前往这些商圈，享受夜购的实在优惠与各种意外惊喜。

　　为了让“夜食”更聚人气，浦发信用卡牵手上海老字号美食深夜食堂王宝和举行“小龙虾节”，广大用户只需登录浦大喜奔APP就可以75元购买100元王宝和餐饮消费券，尽情品尝小龙虾的美味。

　　为了让“夜游”更精彩，浦发信用卡联合携程，对夜游金茂大厦、环球金融中心等上海地标景点的持卡人提供满100元立减55元的门票优惠，还推出形式新颖的夜间聚合约车活动——持卡人不仅可以享受每日满2笔立减10元的打车优惠，而且在整个活动期间，于晚20点至24点时段累计完成6笔约车，还可额外获得2张6折优惠权益(最高优惠66元)。

　　为了让“夜娱”更丰富，浦发信用卡整合内部大量资源，着力打造线上线下联动促进夜间消费的新局面。具体而言，浦发信用卡一方面借助直播新经济业态蓬勃发展，开展薇娅直播间购物满200元返50元的刷卡金活动，让居民夜间不出门也能畅购各类精品爆点商品；另一方面精心推出别开生面的“城市打卡，点亮夜生活”活动，激发民众更强烈的夜间游玩购物热情——持卡人只要在“体验美好生活 点亮城市盛‘惠’”活动主页面完成34个城市任务中的任意4个，就将获得1次抽奖资格；完成长三角四个城市任务中的任意三个，还能额外获得1次抽奖资格。

　　一位浦发信用卡人士表示，之所以设计城市打卡活动，是让民众既能感受上海夜生活的丰富多彩，又有机会参与抽奖，给自己的夜生活精彩旅程增添一份意外的“惊喜”，助推上海夜生活节消费热持续升温。

　　为了让“夜秀”更出彩，持卡人可随着“浦江游览1号”龙船的缤纷灯光感受“浦发信用卡55节购物狂欢”的热情，观赏外滩夜间美景，点亮夏日夜游盛宴。

　　为了让“夜读”更舒心，浦发信用卡在浦大喜奔APP开展“夜读 小浦书友荟”，让爱好阅读的持卡人远离白天喧嚣，安享夜间静谧，伴着星光，以书香入眠……

　　多位业内人士指出，浦发信用卡围绕上海夜生活节打造的一系列精彩活动，折射出浦发信用卡结合自身经营优势，营造四大独特的夜间消费亮点：一是聚焦精品+爆点路线，主打优质老字号品牌，特色精品与超高人气商圈，进一步激活实体经济商圈夜间销售额回升； 二是引领新兴消费，融合直播电商等新经济业态构建全新的消费体验，带动民众夜间消费热情持续升温；三是彰显海派文化特色，展现申城夜间生活情调与海派文化内涵，凸显夜间品质消费的文化浸润；四是充分发挥新型创意的眼球效应，将各项促销活动信息全方位、多触角地传递给民众，最大限度引爆上海夜生活节消费狂欢季。

　　商户持卡人齐齐点赞

　　面对浦发信用卡围绕上海夜生活节打造的丰富多彩营销活动，众多合作商户与持卡人倍感兴奋。

　　“随着气温升高，我很想陪着父母，晚上去外滩、南京路等上海知名景点逛逛纳凉，恰好浦发信用卡提供如此精彩的‘夜游、夜食、夜购、夜娱’等活动，让我们一下子有了很多好去处。”一位浦发信用卡持卡人表示。尤其令她惊喜的是，自己计划完成的上海夜游景点清单，还有机会给自己带来抽奖机会。

　　众多商户同样充满期待。一家上海知名商圈负责人指出，浦发信用卡所推出的“夜游、夜购、夜娱”等极具优惠力度与人气效应的活动，将很大程度提升申城商圈的夜间销售额，为他们经营业绩持续好转奠定更扎实的基础。

　　上述浦发信用卡人士指出，作为上海金融骨干企业与长三角自己的银行，浦发信用卡将助推当地实体经济全面回暖，将服务实体经济视为一种使命。未来浦发信用卡还将全面贯彻落实上海市政府出台的《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》，以内容更丰富、优惠力度更大的多元化促销活动为载体，以更贴心的购物服务体验、更卓越的金融服务品质为内核，积极推动申城消费市场全面回暖，以数字经济赋能实体商业迭代升级，助力上海加快四大品牌建设与经济发展。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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