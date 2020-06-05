促消费助经济 北京将发放122亿元消费券

6月6日，北京市人民政府将联合中央广播电视总台，以“新消费 爱生活”为主题启动北京消费季，至“十一”黄金周后结束。消费季期间将开展“京彩”“京券”“京品”“京韵”“京味”“京炫”六大板块活动，覆盖餐饮、购物、文化、旅游、休闲、娱乐、教育、体育、健身、出行等十大领域。采取“政府搭台、企业唱戏、全民参与”的模式，通过线上线下全场景布局、全业态联动、全渠道共振，实现“周周有活动、月月有亮点、季度掀高潮、年终见实效”。据了解，北京市目前已梳理形成400余项重点活动，其中6月北京市将开展夜京城、亲子节等重点活动200余项。

为扩大活动影响力，中央广播电视总台将投入旗下电视、广播和新媒体终端进行整合宣传报道，支持本次消费季的重点活动项目。同时，中央广播电视总台“品牌强国工程”入选企业积极参与本次消费季活动，以实际行动彰显实业兴国、品牌强国责任。

强强合作打造的北京消费季，也给生活在北京的消费者带来诸多实惠，消费季期间的六大板块活动就将集中释放这些实惠。如“京彩”板块将举行百场“直播带货”活动，点亮夜京城，持续打造消费热点。“京券”板块，将采取22亿政企专“券”联发+100亿平台万“券”齐发的模式，共同让利消费者，强力激发消费热情。“京品”板块将营造线上线下全渠道消费氛围。“京味”板块将推出每月一场的特色餐饮促销活动。“京韵”板块将围绕文化主线，开展系列促销费活动。“京炫”板块主打“全民一起来运动”，推动运动领域消费。

其中，“京券”板块备受北京消费者关注，作为北京消费季重量级板块，北京市消费券包括面向在京消费者发放的专项消费券、智能产品消费券和面向城乡低保、特困和低收入家庭等困难群体，社区工作者、一线医务人员等群体发放的特定消费券。首批消费券将于6月6日上午10时起发放。

值得一提的是，为了支持湖北经济社会加速重启，本次北京消费季活动还将举办湖北周，并在王府井百货大楼等地设置湖北特产专卖区，促进湖北商品尤其是扶贫产品的销售。6月6日活动启动当天，就将甄选包括湖北品牌在内的精品国货，推出大型电商直播带货活动。

夜北京星光璀璨，历来都是都市夜色中为人称道的亮点。北京消费季活动启动当晚8时，前门、西单、奥运塔、通州大运河等北京全市79个地标、商圈、特色街区将被灯光点亮，夜京城的美轮美奂也将为消费季增添别样风情。消费季活动将在2019年以来北京市已初步培育的一批“夜京城”消费新场景基础上，继续促进夜间消费客流增长，助力“夜京城”品牌更亮。

促进消费、助力首都经济恢复的同时，不忽视疫情防控。据悉，北京市携手中央广播电视总台还将共同做好消费季期间常态化疫情防控工作。北京市商务局已会同市疾控中心制定了北京消费季促消费活动疫情防控指引，指导活动参与单位做好安全预案，确保消费季活动期间平稳安全。（总台央视记者 何畅 张伟泽 危家煦 杨凯）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)