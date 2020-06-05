《中国民用机场新冠肺炎疫情常态化防控技术指南》在京发布

人民网北京6月5日电 （记者乔雪峰） 当前，全国疫情防控进入常态化阶段，随着复工复产，民航运力逐渐恢复，做好疫情常态化防控成为机场行业面临的新挑战。

6月5日，中国民用机场协会（以下简称“机场协会”）在北京大兴国际机场召开《中国民用机场新冠肺炎疫情常态化防控技术指南》新闻发布会，中国民用机场协会常务副秘书长孙小丽在发布会上宣读了发布公告并指出，该标准的发布实施，填补了机场行业新冠肺炎疫情常态化防控技术标准的空白，对于指导机场行业当前和今后开展疫情常态化防控工作，助力行业安全发展将发挥积极作用。

机场协会医疗救护专业委员会主任、首都机场医院党委书记刘兆祺重点介绍了《中国民用机场新冠肺炎疫情常态化防控技术指南》团体标准的编制情况。他指出，随着新冠肺炎疫情防控由阻击战进入常态化防控阶段，在机场协会的积极协调推动下，机场协会医疗救护专委会积极协调首都机场集团、湖北机场集团、黑龙江机场集团等会员机场，认真总结各地机场疫情防控好的做法、成功经验和工作机制，固化下来形成疫情常态化防控技术指南，用以指导全国民用机场开展常态化防控工作。

刘兆祺接受采访时表示，技术指南编写组的成员按照团体标准的制定程序，邀请业界专家指导参与，收集国内外机场新冠肺炎疫情防控经验，多次召开研讨会对术语和条款等内容反复推敲，多次进行与相关标准文件的对接核准，与各地机场的对照验证，先后完成征求意见稿、送审稿、提交审核稿。

据介绍，专家组从标准的合法性、科学性、实效性、针对性、适用性、可操作性等方面进行全面细致的审核并提出修改完善意见。一致认为，该标准填补了中国民用机场行业新冠肺炎疫情常态化防控技术标准的空白，对于民用机场当前和下一阶段科学、规范开展常态化疫情防控工作具有重要指导意义。

大兴国际机场副总经理朱文欣表示，机场协会发布的团体标准，及时总结固化了各地机场前期疫情防控的经验，率先发布《中国民用机场新冠肺炎疫情常态化防控技术指南》的团体标准，为全国民用机场疫情常态化防控工作提供标准化的技术支持。这是一种非常具有创新性和负责任的有益探索。该标准的发布填补了行业空白，对于指导机场今后开展常态化疫情防控工作，必将发挥十分重要的作用。

中国民用机场协会秘书长李小梅表示，2018年1月1日，新版《中华人民共和国标准化法》正式实施，该法首次确立了团体标准在中国标准体系中的法律地位，明确了社会团体在团体标准管理工作中的主体地位。机场协会以推动标准化建设作为行业协会转型发展的重要抓手，将团体标准建设作为机场协会2020年及今后一个时期的重点工作。

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