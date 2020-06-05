做好“六稳” 落实“六保” 东方航空助力中国经济加速恢复

人民网北京6月5日电 （记者乔雪峰） 当前，我国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济运行继续保持恢复性增长，国内民航市场的恢复势头强劲。

作为国有三大航空公司之一的东航，积极做好“六稳”、落实“六保”，努力在危机中育新机，争当复工复产的“先行官”、服务经济社会发展的“排头兵”。

航空物流开拓新市场

6月5日09:09分，随着MU7263济南至意大利米兰货运包机的顺利起飞，至6月30日每日一班、共计26班的东航济南至米兰货运包机运输开启序章。为应对近期空运需求的持续增长，东航在原有9架全货机的基础上，投入客机参与货物运输任务，已紧急改装10架，计划改装至14架客机宽体机。

据介绍，东航目前投放市场的全货机、改装飞机等各类国际货运航班数已达每周400余班，5月份已执行货运航班1456班，6月份预计执行货运航班1400余班。

自疫情发生以来，东航物流的货运业务逆势上扬，国际货运不断拓展新市场。

5月28日，东航开通首条国内至西半球定期生鲜航班。当天，一架波音747全货机满载着加州车厘子从洛杉矶飞抵郑州新郑国际机场。该航线将以郑州为主运营基地，每周执行3班；执飞机型为波音747全货机，全年可提供至少2.7万吨进出口舱位运力。

值得一提的是，此前“东航产地直达”使用的航空货运舱位，或是采用季节性生鲜包机，或是利用东航旗下定期航班客机腹舱和定期全货机航班的部分舱位。此次从郑州出港的航线则在此基础上又前进一大步，打造了专注生鲜物流的货运航班。

东航6月国内航班量环比增长30%

随着国内疫情防控形势持续向好，东航国内航班量正在稳步上升，目前已经恢复到每天1600班左右，达到去年同期60%左右，年底有望恢复到90%。

五月全国主要城市间均恢复航班通行，随着复工复产复课、商务出行的增多，东航沪深、沪穗、沪蓉航线的上座率接近70%，6月2日北京航班恢复，京沪迎来大幅上升。数据显示，6月以来的第一周，东航新增15万个可用座位数，国内运力占总运力投放的99%以上。

按计划，东航在6月份重点恢复上海虹桥、北京两大机场以及深圳、广州、西安、昆明、成都和重庆地区的航班，整体日均航班量计划恢复到1800班左右，比5月份增长30%左右。其中，上海市场恢复到日均602班，其中上海虹桥日均362班，比上月增长35.0%，上海浦东日均240班，比上月增长65.7%。北京市场恢复到日均298班（包含首都114班，比上月增长242%；大兴184班，比上月增长123%）。

航线方面，东航计划在上海执飞170条航线，恢复浦东-湛江、浦东-香港、浦东-昆明等航班。执飞北京航线102条，新增恢复大兴飞往合肥、南昌、兰州、南京、青岛、太原等地的航线，北京首都飞往重庆、银川等地的航线。同时，在北京-上海、北京-广州、北京-深圳、北京-成都等航线加大投放宽体机型，满足旅客的出行需求。6月1日起恢复的每日一班上海-香港，计划在6月15日以后陆续加密至每日8班。

复工复产步伐再加快

疫情导致湖北的商业航班一度停摆。4月8日，东航执行武汉复航“第一飞”航班。4月东航航班恢复率大致为10%,5月航班恢复率达到20%左右，每周70个航班左右。

随着疫情防控形势不断巩固和好转，东航也加快航班恢复，助力湖北、武汉的经济社会发展。6月10日起，东航武汉公司还将执行成都、上海的过夜航班，每周增加224个航班，预计6月恢复至40%,7月计划恢复至60%。

除了恢复航班之外，东航全力推进有关建设，加快复工复产。位于成都天府国际机场的东航机务维修区和航空食品生产区已相继复工建设。

数据显示，东航在成都市场座位投放量年均增长4.2%，旅客运输量年均增长6.1%。2021年即将投用的成都天府国际机场，将与双流机场形成“一市两场”。预计到2025年，天府机场年航班量达到41万架次，旅客吞吐量5600万人次。天府国际机场建成后，有着丰富“两场作战”经验的东航将在成都进入“一市两场”运营体系，部分商务精品航线保留在双流国际机场，国际航线全部平移至天府国际机，形成两场协同运营的格局。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)