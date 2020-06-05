原标题：携手十五载，感恩每一刻——阳光财险开展客户节感恩回馈活动

阳光财产保险股份有限公司客户节正式拉开帷幕后，紧紧围绕“携手十五载、阳光爱(AI)随行”主题，以阳光车生活APP和阳光财险官微为互动平台，开展了一系列丰富多彩的线上及线下客户回馈活动。

近日，阳光财险启动了以“携手十五载，感恩每一刻”为主题的客户拜访活动，针对连续投保10年以上的老客户，派遣各机构客服负责人携带由阳光财险董事长亲笔签名的感谢信登门拜访，并赠送客户一份最高保额达到1600万元的定制综合保险保障。同时现场指导客户下载阳光车生活APP，让客户体验丰富多彩的客户节活动。

本次客户节回馈活动得到了客户的高度认可和赞赏，进一步增进了公司与客户之间的深厚友谊，客户纷纷表达了对阳光财险的祝福和期许。

辽宁沈阳客户孙先生表示，十几年来一直在阳光财险投保车险，对投保及理赔服务都十分满意，每年投保时都能感受到阳光保险的热情服务，有什么不明白的地方提出疑问，工作人员都会详细耐心的解答。

孙先生谈到：“我在阳光投保的11年里，曾发生过两次事故，报案后理赔人员都是快速赶到现场，协助我处理交通事故，安抚我的焦虑情绪。第二次事故发生后，我添加了理赔人员的微信，询问车辆的相关问题，阳光的工作人员都不厌其烦地及时给我回复。工作人员帮助我计算赔付金额，多次与第三方联系协商，使我快速地获得理赔金。时隔这么多年，我依旧留存着这位工作人员的微信，无论什么时间，什么问题，只要我对保险方面有疑问，他都能尽自己最大的努力去帮助我。也正是因为这点，我连续11年不间断地在阳光财险投保。因为阳光财险在投保、理赔及客户服务方面做得都无可挑剔。我信任阳光，也会向身边更多的人推荐阳光，让身边人都认准阳光保险。

山东威海客户王先生讲述：在2018年2月，自己驾车与一辆皮卡车相撞，事故发生后双方火气比较大。在寒冷的冬日里，阳光财险查勘员第一时间到达现场，先给双方送上阳光财险专门为客户定制的“暖手宝”，在详细了解事故原因并完成查勘后，耐心讲解事故处理流程，使双方圆满解决了纠纷。温暖的服务、专业的技能让双方都非常满意。冬意虽寒，阳光财险的贴心服务和高效理赔却让他倍感温暖。

王先生说：“因为疫情的影响，我今年在工作人员的引导下完成了线上续保，体验了阳光的线上服务，真的是操作简单、方便快捷。”

王先生不仅在阳光财险投保了车辆保险、家庭财产保险、意健险等多项保险产品，还主动推荐给亲戚朋友。他说：“阳光承保便捷、理赔专业技能强、服务温暖贴心，是最值得信赖的保险公司。”

通过本次客户节，阳光财险不仅向一路陪伴的广大客户致以最真诚的感谢，更承诺将始终坚持“让客户说好，一切为了客户”的公司客户文化，为更多的客户提供更加优质、便捷的服务，让广大客户真切感受到阳光服务的速度、温度和态度，让人们拥有更多的阳光！

(责编：夏晓伦、毕磊)