国家烟草专卖局切实做好定点扶贫工作

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，为保证全年脱贫攻坚工作顺利开展，国家烟草专卖局按照国家机关工委及国务院扶贫办的具体要求，持续发挥烟草行业制度优势和资金优势，努力做到项目到位、资金到位、人员到位，攻坚克难，多措并举，切实抓好定点帮扶三县区（湖北省竹山县、竹溪县和宁夏回族自治区红寺堡区）的脱贫攻坚工作，将疫情对扶贫工作的影响降至最低。

提高认识，提前筹划，统筹推进疫情防控和脱贫攻坚工作。新冠肺炎疫情发生以来，国家烟草专卖局党组高度重视，共召开16次应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，统筹抓好疫情防控、复工复产与脱贫攻坚工作。局党组深入分析研判新冠肺炎疫情对定点扶贫地区脱贫攻坚工作的影响和面临的主要困难，及时印发《国家烟草专卖局关于做好新冠肺炎疫情防控期间脱贫攻坚工作的通知》，要求行业各级领导干部和广大党员主动担当，打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战。

局党组针对三个定点扶贫县区即将脱贫摘帽的实际情况，提前筹划制定《2020年定点扶贫工作计划》，要求全年投入资金达到1亿元，努力解决疫情期间定点扶贫县区的生产生活难题，在保持现有帮扶政策总体稳定的基础上，从巩固烟叶产业发展、推动扶贫项目建设、加大扶贫人员培训等方面，进一步加大对三个定点扶贫县区的帮扶力度，确保群众稳定脱贫、县区稳定摘帽。打赢脱贫攻坚战,重点在一线,关键看干部。为进一步落实指示精神，局党组及时制定并印发《国家烟草专卖局关于印发定点扶贫地区挂职扶贫干部管理办法的通知》，切实将对扶贫挂职干部的关心关爱与管理工作落到实处、做到细处，保证扶贫挂职干部下得去、留得住、干得好。

多措并举，倾力付出，以实际行动履行行业脱贫使命。面对新冠肺炎疫情给定点扶贫工作带来的一系列不利影响，烟草行业上下积极行动起来，以实际行动践行脱贫初心，以奉献精神履行脱贫使命，以倾力投入彰显行业责任，保障了定点扶贫工作的顺利开展。截至5月初，已直接采购定点扶贫县区农产品近40万元，帮助销售特色农产品800多万元。同时进一步规范农产品采购管理工作，拟定了《国家烟草专卖局定点扶贫地区农产品采购管理办法》，对农产品供应商及产品资质、带贫效果、审核方式、产品质量追溯体系等进行了明确规定，以进一步规范程序、防范风险，优化消费扶贫成效。

截至目前，烟草行业共有26575名干部参与扶贫工作，其中派驻第一书记766人，驻村工作队1869人，结对帮扶23940人；持续帮扶2135个贫困村、49.55万名贫困户脱贫奔小康。

(责编：李都也(实习生)、李栋)