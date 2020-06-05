翟理祥：四方面建议推动中医药传承创新发展

人民网北京6月5日电（许维娜）博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会将于2020年10月在中国青岛举办。

日前，广东省中医院党委书记翟理祥接受人民网财经专访表示，会议期间，广东省中医院党委书记翟理祥接受人民网财经专访表示，非常感谢博鳌亚洲论坛全球健康论坛组委会给予的机会，能受邀作为中医药系统代表参与此次视频会议。他表示，我国经历了抗击“非典”与“新冠肺炎”两次疫情，都显示出中医药在突发公共卫生事件中发挥的积极作用，尤其是在参与程度、提高治愈率、降低病亡率等方面也有显著进步。

“面对此次疫情，需要更深入地思考中医药教育和人才培养在具有传染性的外感病方面的欠缺。”翟理祥表示，中医药系统要充分挖掘古籍文献中防治疫病的经验，切实提升突发重大传染病应急救治能力和科研攻关能力。

如何看待中医药传承创新发展？翟理祥指出，可在四个方面着手。一是培养高素质中医人才，让中医水平更高。二是围绕临床关键问题，挖掘中医药宝库中的精华，让中医根基更稳。三是突出解决急危重疑难复杂疾病，让中医能力更强。四是以为人民群众提供全方位全生命周期的中医药健康服务为核心，让中医特色更优。

翟理祥进一步指出，不仅要传承，还要创新，为中医药发展搭建高层次平台。一是融合中西医学在疾病诊疗中的优势，探索构建人类完美医学。二是明确引进新技术的中医药特色优势切入点，坚持中西医结合。三是构建复合型人才培养机制，夯实中医药创新发展基础。四是推进中医药临床科研一体化，消化应用高层次研究成果。

翟理祥表示，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会是一个政商产学研结合的综合性国际交流平台，有助于打造人类卫生健康共同体。此次视频专家会议，也是积极参与和关注公共卫生事件的及时举措。今年全球健康论坛第二届大会将设置传统医学分论坛，重点关注中医药发展，倡导推广中医药和其他传统医药。同期大会还将设置院长沙龙等多项活动，很期待能够深度参与第二届大会的各项活动，共同推动中医药传承创新发展，加快中医药走向世界。

发展中医药，人才是根本。

如何建设人才培养体系？翟理祥举例称，我们的老院长吕玉波，他是界内非常知名的医院管理专家，他走访了全国许多的中医学名家，每次都会问同一个问题：“你是如何成才的？”都得到了同一个答案：“读经典，跟名师，做临床。”中医药人才培养应该遵循中医药人才成长规律。

在翟理祥看来，检验中医药传承创新成效的唯一标准是中医药临床疗效，而高水平的中医药人才是提高临床疗效的关键。

据他介绍，自2000年起，广东省中医院启动“师带徒”工程，邀请全国中医专家或有一技之长的名医来院带徒，开创了“集体带、带集体”“一代带二代”等师承模式，培养了一批批中青年骨干。

(责编：许维娜、夏晓伦)