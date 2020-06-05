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电商每周热点：三部门大力推进农村电商 618购物节平台玩出新亮点

2020年06月05日17:00  来源：人民网-财经频道
 

电商每周热点：三部门大力推进农村电商 618购物节平台玩出新亮点

人民网北京6月5日电（记者毕磊）人民网电商研究院盘点近期行业热点资讯：互联网+在农业领域迅猛发展，农村电子商务站在时代新风口。财政部联合商务部、国务院扶贫办发布关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知，大力发展农村电子商务，规范农村电商秩序。618电商大战愈演愈烈，各平台持续加码“直播带货”， 短视频平台跨界营销打造全新电商节。

（江苏连云港：快递行业全力备战“618”网购节）

　　1. 三部门发布：关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知

6月1日，财政部联合商务部、国务院扶贫办发布《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》。《通知》提出要大力发展农村电子商务，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合、涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系和现代农村市场体系，培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县。中央财政资金实行“鼓励发展+负面清单”管理模式，重点支持县乡村三级物流配送体系、农村电商公共服务体系、农村现代流通服务体系、农村电子商务培训体系。

　　2. 国务院办公厅转发《关于进一步降低物流成本的实施意见》

6月2日，国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本的实施意见》（以下简称意见）。《意见》指出，近年来，社会物流成本水平保持稳步下降，但部分领域物流成本高、效率低等问题仍然突出，特别是受新冠肺炎疫情影响，社会物流成本出现阶段性上升，难以适应建设现代化经济体系、推动高质量发展的要求。《意见》提出六个方面政策措施，要深化关键环节改革，降低物流制度成本、加强土地和资金保障，降低物流要素成本、深入落实减税降费措施，降低物流税费成本、加强信息开放共享，降低物流信息成本、推动物流设施高效衔接，降低物流联运成本、推动物流业提质增效，降低物流综合成本。

　　3. 618如火如荼，“云卖房”成电商行业竞争的新领域

6月2日，苏宁易购宣布与乐居控股达成独家战略合作伙伴关系，正式上线“苏宁乐居”房产频道，业务范围涉及新房、二手房买卖、租房等。消费者可在苏宁易购线上的乐居“云售楼处”，通过直播看房等形式，足不出户在家看房、买房。而双方战略合作后的首个重大活动：“好房价到――618全民抢房风暴活动”也将于618期间登陆“苏宁乐居”频道。

　　4. 快手电商启动“616品质购物节”参战618

近日，快手电商宣布将于6月6日启动首个年中大促“快手616品质购物节”。不同于618，快手616品质购物节是首个短视频直播平台打造的年中购物节，活动时间为6月6日至18日，快手将投入数亿流量资源、数千万现金奖励以及巨额官方补贴回馈商家和用户。6月16日当天，快手将携手明星代言人带来京东自营商品的带货专场。这是此前快手与京东零售战略合作的首次落地。

　　5. “618”五六线城市快递单量大增 京东物流以快制胜

京东物流大数据显示，6月1日618开门红当天，在整体单量大幅增加的基础上，越是下沉市场，消费增速越快。其中，五到六线城市单量增长明显高于一到二线，尤其六线城市，配送单量增幅是一线城市的1.36倍。数据显示，京东快递个人业务单量同比暴增184%，高时效服务——特快送揽收单量同比增长超过127%，同城速配外单业务量也同比增长超17倍。6月1日零点9分36秒，京东快递完成了今年京东618的首单配送。

　　6. 网易披露招股书，赴港二次上市

6月1日晚，网易公布招股书，并宣布了二次上市的具体时间表。招股书显示本次发行将新发行171,480,000股普通股，香港公开发售的发售价格将不高于每股发售股份126.00港元。网易拟将本次发行募集资金净额的45%用在探索全球化战略及机遇方面，另外还有45%的资金将用于扩大和增强创新内容产品，增强创新技术，其他10%则用于一般公司用途。

　　7. 直播综艺化 618晚会再添新玩法

苏宁易购与东方卫视宣布，双方参与制作的直播电商综艺节目“618 SUPER SHOW”将于6月17日晚在东方卫视、腾讯视频、苏宁易购直播及多个短视频直播平台上线。双方将在“带货生态”的建构上，基于IP品牌优势和平台能量优势，打造“电视晚会+电商直播”的“大牌+大屏”融合载体，开发更多有灵气、有弹性的创意模式，推出明星直播带货真人秀。

阿里巴巴与江苏卫视合作打造的“江苏卫视天猫618超级晚”将于6月16日登陆江苏卫视，开启“电视+”生态布局的高端定制晚会全新尝试。拼多多方面则将携手湖南卫视打造“超级惊喜夜”。

　　8. 北京发放122亿消费券助力复商复市

为精准有序推动复商复市，加速实现消费人气回暖、信心回升，北京市将于6月6日启动北京消费季大型全市性促消费活动。北京消费季将以“品味消费，京范儿(FUN)生活”为主题，于6月6日(周六)正式启动，至“十一”黄金周后结束，开展“京彩”“京券”“京品”“京韵”“京味”“京炫”六大板块活动，覆盖餐饮、购物、文化、旅游、休闲、娱乐、教育、体育、健身、出行等十大领域。在京券板块，将采取22亿元政企专“券”联发+100亿元平台万“券”齐发的模式，让利消费者。

【媒体观察】

人民日报-海外版：电商直播人才紧缺 校企亟待加强合作 搭上直播人才培养的快车（网上中国）

直播电商的发展，不仅需要带货能力强的主播，也离不开全产业链的人才培养。专家认为，直播电商人才队伍建设，既需要建立多元化发展的课程体系，也要针对市场变化加强校企融合，为人才就业创造良好环境。

证券时报：解约风波曝网红MCN机构乱象 行业规则亟待完善

MCN行业目前已经开始步入相对理性发展期，在这个过程中行业发展规则性弱、红人出走等问题，将会随着MCN业务转型，国家政策出台等逐渐被解决。未来行业将通过管理体系提升、行业自治等方式逐渐走向专业化与程序化。

北京商报：演艺圈大举转战直播带货 除了流量还要什么

影视公司对电商与内容的融合将会成为市场延伸产业链的方向之一，先后入镜的明星也能借此获得更高热度，但由于仍存在着行业壁垒，直播带货的水也较深，因此在操作过程中如何选择品牌合作方，如何在不影响内容产出的情况下将二者进行有效融合，仍需要多次尝试才可找到更为完善的模式。

南方日报：对流量造假不能姑息

对于各种流量数据，应建立更整体、全面、长远的分析视角。当然，这是个长期过程。立竿见影的方式是发挥平台作用。相比起监管部门，各大网络平台更容易识别“买粉”“卖假货”等行为，这就意味着，平台可以负起更大的责任。监管部门要善于对平台发力，督促其负起应有的监管责任，不能睁只眼闭只眼纵容造假行为。 

(责编：毕磊、夏晓伦)
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