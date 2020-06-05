盒马鲜生六城六店齐开 侯毅：一体化供应链支撑全渠道

原标题：盒马迈入新零售2.0时代 六城六店齐开

6月伊始，盒马6个城市新开6家门店。6家盒马鲜生新店分布在长三角的上海、南京、宁波，以及武汉、青岛和深圳。

盒马总裁侯毅曾表示：“盒马进入了很多新城市，我们发现不同区域的需求和特点非常不一样，比如同样爱吃辣，成都喜欢麻辣，但武汉喜欢咸辣。经过了一年的探索，我们基本找到了解决这个问题的方法。”位于不同城市不同区域的盒马鲜生门店，为消费者量身定制符合当地当区特性商品和特质服务。

位于深圳龙岗区的翰邻城店是盒马在春节之后在广东新开的第一家门店，门店周边90个小区同时成为“盒区房”。该店除了常规配置，还添置了母婴专区、鲜切肉岛、半成品菜专区等社区烟火气，为龙岗区居民带来生活设施配套的进一步提升。

武汉岳家嘴店是盒马在武汉开出的第20家门店，融合健康轻食、烘焙为一体的创新空间——“盒马手作”将在岳家嘴店首次亮相，有望成为武汉年轻人聚集的打卡地。

位于南京的新店挺进寸土寸金的河西中央商务区，通过散菜岛、果切岛、生蚝岛等盒马特色，为本地居民提供更多元的消费场景。

而青岛泰山路店则是盒马在青岛的第六家门店，最大特色是多功能餐饮区，集合了现炸现烤现卤、馄饨汤羹面等地方特色的日常民生小吃，到店场景丰富。至此，盒马在青岛每个主城区一家店的第一阶段任务已经达成。

盒马全国搭建完成41个常温和冷链仓、16个加工中心，4个活鲜暂养仓的供应链体系，能够支撑30分钟达、次日达、3日达、S2B2C等多种履约模式。在盒马加速布局，全速开店的节点，完善的供应链体系源源不断为各地各店输入新鲜优质的食材，供消费者选购。

侯毅认为，把供应链做到极致以后，才能赢得极大降低运营成本。新零售2.0将是一个一体化的供应链体系为核心，支撑线上线下的全渠道运营和销售。

2019年的阿里财报显示，截至2020年3月底盒马已开出207家门店。随着疫情稳定，盒马更是全速驶入快车道。据接近盒马内部人士透露，盒马在快速“开店”的同时还将进入“开城”模式。

(责编：毕磊、夏晓伦)