伊莱克斯发布健康新格局冰箱 主打“系统养鲜”技术

原标题：伊莱克斯发布健康新格局冰箱 定位高端售价6999

【环球网智能综合报道】6月4日，全球家电领导品牌伊莱克斯举办了2020年冰洗新品线上发布会。伊莱克斯冰洗产品中心总经理梁礼珠发布了搭载“系统养鲜”技术的高端新格局对开门冰箱，以及拥有“DD变频”技术的洗衣机等3款新品。其中，容量480升的“新格局对开门冰箱”将于6月12日在苏宁易购正式开售，上市尝鲜价6999元。

伊莱克斯于1919年创建于瑞典，直至今天已有101年的品牌沉淀， 2019年，伊莱克斯全球销售额高达1190亿克朗，销售遍及150个国家，平均每年售出6000万件产品，是享誉全球的电器与商用电器的百年领导品牌。

在此次发布会上，伊莱克斯中国区总裁金顺哲表示， 2020年，伊莱克斯始终坚守“瑞典灵感 品质生活”的品牌理念，想用户所想、及用户所及，持续打造高品质好产品并提供无忧的售后服务。

作为食物的储存中心，冰箱的健康直接决定了饮食的健康。伊莱克斯研发团队经过数年的技术积累、不断的试验测试，最终开发出了“系统养鲜”技术。在杀菌、除味、保鲜三方面均获得专利，三重技术相互配合，相互加强，从而达到最佳保鲜效果。经过实测，搭载三重养鲜技术的新品“新格局对开门冰箱”保鲜效果明显高于同类产品，食材更新鲜，饮食更健康。

除了“新格局对开门冰箱”，伊莱克斯还发布了10公斤DD洗干一体机、10公斤DD直驱滚筒洗衣机两款DD变频洗衣机。和冰箱新品一样，两款洗衣机同样主打健康，极致呵护衣物，堪比妈妈手洗般的健康洗衣机。

此次发布的伊莱克斯新品洗衣机拥有DD直驱变频技术，省去了减速器、皮带等连接机构，从而做到了更直接更长寿、更静谧更稳定。同时还专门打造了6维AI手洗模式，通过“拍、透、搓、揉、摇、解”全方位模拟人工手洗过程。强力拍打，洗得更干净；轻柔轻捏，清得更彻底。其中即洗即干的10公斤DD洗干一体机新品首发价3999元，10公斤DD直驱滚筒洗衣机新品首发价3499元。

(责编：毕磊、夏晓伦)