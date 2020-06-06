湖北高校毕业生就业促进行动启动 40万个优质岗位集中发布

本报北京6月5日电 （记者李心萍）为积极帮助受疫情影响大的湖北高校毕业生就业，6月5日，人社部会同国资委、全国工商联、湖北省人民政府等启动实施“湖北高校毕业生就业促进行动”。服务对象包括2020届湖北高校和湖北籍高校毕业生。

行动期间，将重点实施四大计划。线上岗位推送计划，针对高校毕业生求职特点和需要，发动国有企业、事业单位、民营企业参与，集中发布优质岗位40万个。特定院校重点帮扶计划，面向10所就业压力较大的专科、民办院校，实施一家市场机构联系一所学校的帮扶活动，开展公益直播、专场招聘。职业指导服务计划，针对高校毕业生求职就业中遇到的困难问题，组织就业创业指导老师、企业负责人、就业工作人员等，提供政策解读、职业规划、面试技巧、创业辅导等系列直播课程。线下招聘入校计划，根据疫情防控和高校复学安排，组织部分招聘需求大的用人单位举办小型化、多场次线下招聘，组织部分外地城市用人单位赴湖北开展跨地区招聘。

《 人民日报 》（ 2020年06月06日 02 版）

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