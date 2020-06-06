补短板、稳投资 海南全岛织“五网” 夯基自贸港

岛之南，在建的环岛天然气东环线，穿过三亚市吉阳区红花村山区，即将与西线对接，闭合成环。岛之北，一条越江通道，横跨南渡江，连接海口主城区与海南自贸港起步区江东新区，24小时昼夜施工，通车在望。

“一天当三天用！”这是眼下的海南。“决不能让千载难逢的机遇在我们手上错失！”这是海南900多万干部群众的共识。《海南自由贸易港建设总体方案》颁布，海南掀起干事创业热潮，按照“全省一盘棋、全岛同城化”的理念，加紧光网、路网、电网、气网、水网等“五网”基础设施建设大会战，力争用最短的时间补齐短板。

“五网”补基础，制度创新是保障。海南一手巩固“多规合一”改革成果，一手强化事中事后监管改革，最大限度简化“五网”建设项目审批事项，全程提速项目立项、供地、规划报建、施工许可、竣工验收等各个阶段。目前，凡符合要求的项目，申请材料齐全的单项行政审批须在3日内完成。2018年以来，全省累计规划“五网”基础设施项目363个，总投资10394亿元。目前已开工建设200个项目，累计完成投资6448亿元。

“五网”夯基础，惠民利民是关键。4月15日上午8时，建设历时5年的红岭灌区东西主干渠全线贯通后，首次功能性调水，500万立方米渠水从红岭水库一路奔腾到达文昌竹包水库、赤纸水库，一解当地旱情之苦。红岭灌区工程是国家172项节水供水重大水利项目之一，也是海南首批“五网”民生项目，渠道全长500多公里，纵贯海南东北部重要粮油、蔬菜和热带水果生产基地，打通农田灌溉最后一公里，惠及人口超过30万。

目前，海南已完成1000公里农村公路建设；南方主网与海南电网二回联网工程投产运行，海南岛与大陆形成两条海底电力大通道；累计开通5G基站超过500个，实现县县通5G，“五网”惠民生成效显著。

“五网”建设既是强基础，也是稳投资。随着投资软硬环境不断改善，海南已形成单月集中签约、双月集中开工、半年集中竣工的稳投资格局。日前，海南省委通过《推进“百家央企进海南”行动方案》，其中已有23家央企在琼设立30家区域总部或业务子公司。2019年，海南省实际使用外资15.23亿美元，增长107.8%，连续两年翻番。今年4月13日，全省集中开工的100个项目中，“五网”基础设施提质升级项目50个，投资共297亿元，占全部项目投资额的61%。

《 人民日报 》（ 2020年06月06日 02 版）

(责编：李栋、值班)