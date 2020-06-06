报告显示：我国农业绿色发展指数提高

本报北京6月5日电 （记者蒋建科）中国农业科学院5日发布的《中国农业绿色发展报告2019》显示，我国农业绿色发展指数从73.46提升至76.12。
报告提到，在农业资源节约与保育方面，我国深入实施耕地质量提升行动，建设高标准农田，扩大轮作休耕试点，发展节水农业，加强生物多样性保护，逐步降低资源开发利用强度。2019年全国耕地质量平均等级为4.76，较2014年提升了0.35个等级。
在农业产地环境治理方面，重点推动农业投入品减量、农作物秸秆综合利用、畜禽粪污资源化利用和废旧农膜回收利用等工作，农业资源环境的突出问题得到初步遏制。2019年，水稻、小麦、玉米三大粮食作物的化肥利用率为37.8%，比2013年提高了6.2个百分点；农药平均利用率为39.8％，比2013年提高了4.8个百分点。
农业生态系统保护方面，通过建设种养结合、生态循环的清洁田园等，各地农田生态环境明显改善；通过开展水生生物养护增殖与放流、完善休渔禁渔制度等，水生生物资源快速下降趋势得到初步遏制；通过深化草原产权制度改革、实施草原生态补贴政策等，草原生态功能和载畜能力持续提升。
这份报告由中国农业绿色发展研究会和中国农科院农业资源与农业区划研究所牵头编制。报告还构建了我国农业绿色发展指标体系及绿色发展指数模型。
《 人民日报 》（ 2020年06月06日 06 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】