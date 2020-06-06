报告显示：我国农业绿色发展指数提高

本报北京6月5日电 （记者蒋建科）中国农业科学院5日发布的《中国农业绿色发展报告2019》显示，我国农业绿色发展指数从73.46提升至76.12。

报告提到，在农业资源节约与保育方面，我国深入实施耕地质量提升行动，建设高标准农田，扩大轮作休耕试点，发展节水农业，加强生物多样性保护，逐步降低资源开发利用强度。2019年全国耕地质量平均等级为4.76，较2014年提升了0.35个等级。

在农业产地环境治理方面，重点推动农业投入品减量、农作物秸秆综合利用、畜禽粪污资源化利用和废旧农膜回收利用等工作，农业资源环境的突出问题得到初步遏制。2019年，水稻、小麦、玉米三大粮食作物的化肥利用率为37.8%，比2013年提高了6.2个百分点；农药平均利用率为39.8％，比2013年提高了4.8个百分点。

农业生态系统保护方面，通过建设种养结合、生态循环的清洁田园等，各地农田生态环境明显改善；通过开展水生生物养护增殖与放流、完善休渔禁渔制度等，水生生物资源快速下降趋势得到初步遏制；通过深化草原产权制度改革、实施草原生态补贴政策等，草原生态功能和载畜能力持续提升。

这份报告由中国农业绿色发展研究会和中国农科院农业资源与农业区划研究所牵头编制。报告还构建了我国农业绿色发展指标体系及绿色发展指数模型。

《 人民日报 》（ 2020年06月06日 06 版）

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