截至五月底贫困劳动力外出务工人数超去年

本报北京6月5日电 （记者顾仲阳）记者从国务院扶贫办获悉：各地持续统筹推进疫情防控和脱贫攻坚工作，截至5月底，贫困劳动力外出务工人数已超过去年，扶贫龙头企业和扶贫车间基本复工复产，消费扶贫行动开局良好，防止返贫监测机制基本建立。
已外出务工贫困劳动力2750.7万人，相当于去年外出务工总数的100.79%，其中，17个省份已外出务工贫困劳动力人数超过去年；52个挂牌督战县已外出务工273.42万人，相当于去年外出务工人数的107.45%。
扶贫项目开工和扶贫龙头企业、扶贫车间复工复产方面，中西部22个省份扶贫项目已开工37.36万个，开工率89.92%。扶贫龙头企业已复工27960个，复工率98%，吸纳贫困人口就业81.31万人。扶贫车间已复工28660个，复工率98.6%，吸纳37.16万贫困人口就业。
消费扶贫行动方面，中西部22个省份共认定52190个扶贫产品，涉及1532个县和19223个供应商，销售金额482.56亿元。东部9省市消费扶贫金额70.77亿元。
建立完善防止返贫监测和帮扶机制方面，22个中西部省份和东部的辽宁、江苏、福建、山东认真开展防止返贫监测和系统录入工作，新识别脱贫不稳和边缘人口46.91万人，较去年摸排数净增加19.16万人。
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