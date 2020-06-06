1.7亿亩！全国麦收进度过半 黄淮海主产区机收率超98%

6月5日，河北省邯郸市成安县工作人员驾驶联合收割机在麦田里收割小麦。

新华社记者 王 晓摄

本报北京6月5日电（记者高云才、郁静娴）从农业农村部获悉，全国冬小麦机收从5月28日起进入高峰期，已连续9天日机收超1000万亩。截至6月5日，全国已收获冬小麦达1.7亿亩，麦收进度过半，较常年提早3天左右，黄淮海主产区机收率超98%。其中，四川、湖北、安徽已收获完毕，河南过八成，江苏、陕西过四成，山西、山东过二成，河北麦收已经启动。全国4万多个农机服务组织和300多万农机手投入夏收夏种夏管全程机械化作业服务一线，成为“三夏”农业生产主力军。

总体看，今年机收启动早、形势稳、秩序好、进展快。据了解，虽然受疫情影响跨省作业联合收割机有所减少，但由于各地机具保有量充足，通过提前细化供需对接等措施，促进人（机手）机（收割机）地（收获地块）匹配，引导机手在本地作业或在临近市县跨区作业，有力保障了麦熟有机收、机手有收益。针对湖北反映今年外省到鄂作业的收割机数量明显减少的情况，农业农村部5月12日紧急协调周边7省对接湖北8个有需求的地市，调度1.9万台联合收割机赴鄂支援抢收。

目前，华北地区小麦成熟在即，“三夏”小麦机收主战场向北推进。农业农村部要求，各地毫不松懈抓好各项措施落实，加强工作调度和部门协作，及时跟踪各地麦收进展和关注天气变化，坚持机收日报制度和24小时电话应急值守，与发改、公安、交通、气象等部门之间保持密切沟通，实时调度通报情况，合力保障麦收进展有序、不误农时。如出现区域性机具短缺等情况迅速启动应急预案，组织调度机具和农机服务组织参与抢收，确保颗粒归仓。

在抢收小麦的同时，夏管、夏播也随即展开。各地陆续开展“三夏”全程机械化生产现场演示、田间日等活动，大力推广自动驾驶、秸秆还田离田、免耕播种、高效植保和产地烘干等绿色高效机械化技术，为全年丰收打好基础。

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