支持全球抗疫助力复工复产 中欧班列单月开行首超千列 

本报北京6月5日电 （记者严冰）记者今天从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，5月份，中欧班列累计开行1033列，同比增长43%，首次突破1000列，发送货物9.3万标箱，同比增长48%，单月开行列数和发送量均创历史新高。其中，去程556列、5万标箱，同比分别增长47%、52%，重箱率99.9%；回程477列、4.3万标箱，同比分别增长39%、44%，重箱率96.4%。为驰援全球战疫、保障国际供应链稳定畅通、促进我国外贸产业平稳发展提供了有力支撑。

国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团将国际合作防疫物资纳入重点保障运输，采取优先承运、优先装车、优先挂货运等措施，确保应运尽运。5月份，中欧班列运送口罩、急救包、防护服、额温枪、护目镜等防疫物资119.6万件、9381吨，累计运送防疫物资186万件、12524吨，主要到达白俄罗斯、比利时、波兰、德国、俄罗斯、荷兰、捷克、立陶宛、西班牙、匈牙利、意大利、法国等国，再分拨到更多欧洲国家助力疫情防控。中欧班列强劲增长，为国际抗疫贡献了中国力量，在欧亚大陆之间开辟了“生命之路”。

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