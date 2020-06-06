跨境人民币结算便利化试点拓展至深圳全市

新华社深圳6月5日电 （记者 吴燕婷）为促进跨境贸易和投融资便利化，在中国人民银行深圳市中心支行指导下，深圳市外汇和跨境人民币业务展业自律机制5日发布《深圳市优质企业跨境人民币结算高水平便利化方案》，将跨境人民币结算高水平便利化试点范围由中国（广东）自由贸易试验区前海蛇口片区拓展至深圳全市。

据悉，根据方案，深圳市银行可凭优质企业提交的收付款指令，直接为优质企业办理货物贸易、服务贸易人民币跨境结算业务以及资本项目人民币收入资金在境内的支付使用。

该项试点政策将支持深圳优质企业跨境人民币业务由逐笔“事前审核”变为集中“事后抽查”，有效缩短企业跨境人民币业务流程，便利企业跨境经营活动开展，充分发挥跨境人民币业务支持服务实体经济作用。

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