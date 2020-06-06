美国亿万富豪疫情期间财富激增 贫富差距拉大

6月4日，示威者手举“下一个会不会是我？”等标语在美国华盛顿白宫前进行抗议。美国各地因弗洛伊德事件引发的抗议示威浪潮4日仍在持续。新华社记者 刘杰摄

新冠疫情在美国持续蔓延，令许多美国人过去3个月过得捉襟见肘。但一些美国最富有的人钱包却越来越鼓。

美国政策研究所4日发布一份报告显示，该国亿万富翁财富总和如今达3.5万亿美元，比3月18日的数据增长5650亿美元。

不少分析人士说，这场疫情恐怕会加剧财富不平等。

科技大佬业绩更好

美国不少大型科技企业在疫情冲击下不仅“幸存”，甚至业绩比以前更好。

以亚马逊公司为例，政府为遏制疫情所颁布的“居家令”让网购订单数量飙升，不少企业员工远程办公也依赖亚马逊旗下AWS云计算服务平台，这家电子商务巨头地位日显突出。企业股票价格对比3月中旬的低点上涨47%，首席执行官杰夫·贝索斯个人资产比3月18日增加362亿美元。

报告发现，社交媒体“脸书”公司股价同样迅速恢复至高点，创始人马克·扎克伯格资产比3月18日增加301亿美元。过去3个月，特斯拉汽车公司老板埃隆·马斯克、谷歌创始人谢尔盖·布林和拉里·佩奇以及微软前首席执行官史蒂夫·鲍尔默资产增幅均超过130亿美元。

美国有线电视新闻网分析，美国最富有群体财富增长缘于股票市场强劲复苏，而股市表现很大程度上归因于美国联邦储备委员会采取前所未有的刺激措施。美国景顺投资公司首席全球市场策略师克里斯蒂娜·胡珀指出，美国股市“起飞”背离实体经济表现。

差距之大让人惊叹

自3月18日以来，将近4300万美国人首次申请失业救济。低收入群体，尤其是旅游和服务业从业人员受疫情重创。

新冠疫情触发社交距离限制措施，继而导致大规模失业。经济学家预期，美国5月份因疫情流失的就业岗位比上月再添800万个，累计达到2850万个，是大萧条时期就业岗位流失数量的3倍。5月失业率可能逼近20%，高于大萧条以来的水平。

政策研究所报告主笔之一查克·柯林斯说，亿万富翁财富激增的同时，大批民众遭遇不幸，这一现象“有损社会团结”。

美国有线电视新闻网分析，报告提供的数据让人惊叹美国贫富差距之大。罗申美国际会计师事务所首席经济学家乔·布鲁苏埃拉斯认为，“失去收入、不平等”容易引爆社会不满情绪。

陈丹 卜晓明 （新华社专特稿）

记者手记

美国第二波疫情恐正在袭来

眨眼之间，铺天盖地的新冠疫情资讯在美国媒体上难觅踪影，取而代之的是连篇累牍的游行示威和暴力冲突消息。这给人以错觉：新冠疫情去哪儿了？

其实疫情并未远去，但已不再是媒体和公众关注的重点，甚至已不再是美国当政者的优先处理事项。抗疫显然已被抗议取代。

白宫的疫情简报会不见了，以专业态度赢得公众信任的传染病专家安东尼·福奇也不再露面。

华盛顿已乱成一锅粥。四位前总统站出来针对美国根深蒂固的种族主义发表声明，并对当局处理危机的表现表达不满。前国防部长马蒂斯则更加直白，对现政府处理此次危机的手法感到“愤怒和震惊”，并直斥总统“滥用权力”。在是否动用军队平息骚乱的问题上，白宫和军方也产生立场分歧。

纽约、华盛顿、洛杉矶、芝加哥等大城市繁华区的街道上，挤满了示威者，全然不顾疫情的存在。但实际情况是，全美每天新增确诊病例仍在两万左右，每天死亡上千例。

专家认为，很多人连口罩都不戴就参加游行，人员密度那么高，咳嗽、喷嚏甚至呼喊口号都会传播病毒。游行示威势必将拖延疫情。

更让人担心的是各州都已陆续重启经济，就连处于疫情中心的纽约市也将重启日期初步定在了6月8日。目睹南卡罗来纳、北卡罗来纳、亚利桑那、得克萨斯、亚拉巴马、犹他等州仅仅是部分重启后，新冠疫情各项统计数据就已急剧回升，专家警告的第二波疫情，恐怕正在袭来。

纽约州长科莫在3日的发布会上说：“我知道很多抗议者出于激愤已不再在乎新冠病毒。但新冠疫情并没有成为历史，它仍是个问题而且依然致命。”

现在仍能看到的新冠疫情零星资讯，基本上是关于药物和疫苗的研发。坚持在媒体上提醒人们关注疫情发展情况、呼吁加大防控力度的，也只剩下比尔·盖茨等少数名人和专家。

截至6月4日晚，全美新冠确诊病例超过187万，死亡病例超过10.8万。而据美国劳工部公布的数据，上周全美首次申请失业救济人数仍高达190万，累计失业人数已达4260万。疫情和抗议浪潮夹击下的美国，民众要想恢复正常的工作生活状态，恐怕还有很长的路要走。新华社记者 徐兴堂

（据新华社纽约6月5日电）

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