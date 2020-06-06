商务部：美国严重破坏国际经贸秩序

新华社北京6月5日电 商务部网站5日发布消息，商务部新闻发言人就美将中国相关机构和个人列入出口管制“实体清单”应询发表谈话。
有记者问：美国商务部于当地时间6月5日发布公告，将24个所谓“支持中国军用采购”的机构和个人、9家所谓“侵犯新疆人权”的中国机构列入出口管制“实体清单”。请问中方对此有何评论？
商务部新闻发言人表示，美方再次以所谓“涉军”和“人权”为由，将33个中国相关企业、大学、研究机构和个人列入出口管制“实体清单”。中方对此坚决反对。
商务部新闻发言人说，美方多次以所谓国家安全为由，滥用出口管制等措施，动用国家力量打击他国企业，对国际经贸秩序造成严重破坏，对全球产业链供应链安全造成严重威胁。这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。
商务部新闻发言人还表示，中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
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