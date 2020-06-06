防控等级调低 旅游热度上升 北京旅游产品搜索量涨3倍

本报讯（记者 潘福达）昨天下午，本市宣布将突发公共卫生事件应急响应级别下调至三级。消息发布后，旅游市场反响热烈，北京旅游产品搜索量迅速比前一天同一时间段上涨3倍，湖北省出发至北京的机票搜索量增长6倍，其中武汉-北京机票搜索量增长9倍。
根据携程平台的监测，在北京调低防控等级消息发布半小时内，从北京出发或到达北京的机票预订量较昨天同一时间段上涨近100%，北京跟团游、主题游、度假等其他旅游产品搜索量上涨300%，北京地区景区搜索量暴涨280%。其中，北京至上海、成都、深圳、三亚、杭州等成为预订量最多的5个航线。
北京宣布解除湖北（含武汉）人员进京限制，在去哪儿网平台上，北京往返湖北机票、火车票搜索量瞬间上涨。数据显示，湖北省出发至北京的机票搜索量增长6倍，其中武汉-北京机票搜索量增长9倍；湖北进出港航班机票预订量与头一天同时段相比，增长近3成。去哪儿网工作人员提示，目前北京往返武汉仅有中转航班在售，随着进京限制的解除，直飞航班恢复指日可待。
马蜂窝大数据显示，消息发出后，大量游客涌入平台查询北京及周边地区的旅游信息和旅游产品，北京旅游热度相比前一日上涨17%，进出北京的机票、火车票等搜索量整体上涨269%。国内各大热门目的地旅游热度均呈现上涨趋势。
马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶分析，首都北京下调突发公共卫生事件应急响应级别，不仅为北京居民的出游提供了政策支持，也向全国游客传达了疫情防控工作成果的积极信号，提振了人们疫后出游的信心。4月以来，随着疫情防控工作的进展，人们对国内旅游的关注度也在不断提升。他认为，随着各地陆续开放境内跟团游，到端午小长假，国内旅游市场将迎来疫后客流高峰。
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