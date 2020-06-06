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2019年北京网购用户调查报告发布 四类人群成网购消费主力

陈雪柠

2020年06月06日07:25  来源：北京日报
 
原标题：四类人群成网购消费主力

　　本报讯（记者 陈雪柠）优惠券、购物节、1小时送达、直播带货……网络购物花样频出蓬勃发展，逐渐成为北京居民生活中不可或缺的一部分。国家统计局北京调查总队近日发布《2019年北京网购用户调查报告》显示，网购商品品类丰富，不同群体各有所好，女性群体、高学历群体、30至49岁年龄段群体和城镇居民为网购主力。

　　2019年12月，国家统计局北京调查总队在全市16个区开展网购专项调查，从网购活跃人群中选取820个样本，调查其在2019年9至11月网购消费情况。从主力消费群体看，网购用户中女性占比较大，为67.8%，比男性高35.6个百分点。女性网购金额占比也达到64.9%。高学历群体更喜爱网购，初中及以下、高中、大专、大学本科及以上学历的网购用户比例分别为7.6%、19.1%、23%和50.3%。近6成用户年龄在30至49岁之间，该群体网购金额占比为69.1%。城镇居民网购金额占比超9成，达93.7%。

　　用户网购商品品类丰富，既有实物类消费，也有服务类消费，几乎涵盖百姓日常生活各个领域，“衣食住行”类商品在网购总额中占比近6成。从商品性质看，网购实物类商品占比73.6%；服务类消费占20.3%，较上年提高1.6个百分点。服务和耐用消费品占比增加，居民消费结构不断调整。从具体商品品类看，“衣食住行”类产品在网购总额中占58.7%。其中，服装、鞋帽、家用纺织品所占比重最大，食品、饮料、烟酒、保健品位居第二，飞机票和火车票、汽车用品和餐饮旅游住宿紧随其后。

　　满足个性化需求，不同群体各有偏好。调查显示，女性在服装鞋帽家用纺织品和个人护理用品上网购金额占比为21.8%和9.3%，分别比男性高3.9个和4.7个百分点，相较于男性，女性花费用于穿衣打扮和个人护理更多。男性则在家用电器、手机、计算机和数码产品等电子类产品的消费比重为22.2%，比女性高6.3个百分点。

　　网购替代率，是指网购用户线上消费对线下消费的替代率。2019年北京市网购用户网购替代率为84.5%，表明在用户填写的网购金额中，有84.5%是没有网购渠道仍会在线下购买的，15.5%是受网购刺激新产生的。替代率较上年提高1.7个百分点，说明线上消费对线下消费的替代水平不断提高，用户的网购行为也更加理性。

　　从整体满意度看，91.8%的网购用户对网购体验表示基本满意或非常满意，与上年基本持平，8.1%表示一般，仅有0.1%表示不满意，不满意率较去年降低0.3个百分点。从不同群体看，高学历、年轻群体和城镇居民满意率更高。

　　每月网购两次以上已成为不少居民的常态。调查显示，从网购频次看，超9成用户每月网购两次以上。高学历、30至39岁及月收入5000元至10000元群体网购频率更高。调查同时提到，网购替代率和网购满意率提高的同时，用户对各项问题的提及率也有所下降，担忧逐步缓解，但网购商品质量参差不齐、虚假宣传和线下体验缺乏等问题仍旧突出。

(责编：李栋、值班)
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