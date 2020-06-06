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爱奇艺庭审公开原告观影记录 大数据时代谁能动用个人隐私？

袁璐

2020年06月06日07:27  来源：北京日报
 

　　本报记者 袁璐

　　“爱奇艺庆余年超前点播案”再起波澜。继北京互联网法院判决爱奇艺超前点播构成违约后，原告吴声威昨天突然微博发声谴责，称爱奇艺在庭审中把近百页个人观影记录拿了出来，感觉隐私被严重侵犯：“如果等不到爱奇艺的道歉，那我应该会递出我的传票。”

　　庭审拿出用户观影记录，爱奇艺这么做合适吗？对此，多名律师公开表示，观影记录属于个人信息，未经授权和许可均不得非法使用。大数据时代，用户个人信息被大量收集、上传，但互联网平台提高网络信息安全保护意识，仍有一段长路要走。

　　《庆余年》超前点播被判违约

　　《庆余年》超前点播引发的消费者不满风波，终于在5个月后有了一个司法结论。去年12月，腾讯视频和爱奇艺针对《庆余年》推出超前点播。在该模式下，会员再次付费50元即可获得超前点播特权，始终比会员多看6集，该规则到期后，支持以每集3元的额外付费方式单集解锁。

　　“超前点播侵犯了其作为爱奇艺黄金VIP会员的合法权益。”上海正策律师事务所律师吴声威表示。随后，他将一纸诉状递交到北京互联网法院。6月2日，北京互联网法院经审理认为，超前点播构成违约，爱奇艺需向原告连续15日提供原告享有的VIP会员权益，被告赔偿原告公证费损失1500元，诉讼费由被告承担，驳回原告其他请求。

　　值得注意的是，尽管《庆余年》超前点播被判违约，但法院并未否定超前点播这一模式本身，强调的是其不应当损害会员的已有权益。

　　法院认定，爱奇艺会员服务协议中明确了广告特权和会员专属推荐的具体内容，不构成违约。服务于需求的产业模式应当被包容，在会员付费基础上，深挖需求，贴合用户，催生差异化、配适型的个性化服务，并由此探索新的视频排播方式，本无不妥。

　　针对爱奇艺《庆余年》超前点播案一审结果，爱奇艺表示，超前点播模式的推出是为了满足用户日益多元的内容观看需求。“感谢北京互联网法院一审法庭并没有否定我们的探索和尝试。对于其他判决信息，保留上诉的权利。”

　　近百页观影记录现身庭审

　　对于一审结果，吴声威随即表示对判决的内容及法庭论述比较满意。但两日后，他却突然在微博上发声，称爱奇艺在庭审中将他近百页的观影记录拿出来了，“感觉隐私被侵犯得很严重，毫无安全感。”

　　吴声威表示，关于自己的登录和观影记录，自己曾当庭询问过法官，爱奇艺是否有向法院提出申请及得到法院的许可，法院均给出否定回答。而爱奇艺的代理律师亦承认，爱奇艺擅自收集了吴声威的登录和观影记录。以上信息均被书记员记录进庭审笔录。

　　“不只爱奇艺吧，其他视频APP也一样知道，就是还没放出来而已。”有网友表示，大数据时代，一旦有用户使用，就会有数据产生，平台也是基于此推荐“猜你喜欢”等内容。但吴声威认为，可以收集不代表可以查看，更不代表可以公开。

　　截至记者发稿，吴声威的该条微博已获得近2万个评论，点赞超60万，“爱奇艺庭审拿出原告观影记录”一事旋即推上舆论浪尖。爱奇艺紧急发布声明，称一直注重保护用户隐私，在此前超前点播一案中提交的所有信息，都是根据相关法规和诉讼需要，仅向法庭提供，便于法官更好地了解事实。“为保护当事人隐私，我们也申请了不公开质证，以确保信息不会流向任何第三方。”

　　运营方无权擅动个人信息

　　对于爱奇艺庭审公开原告观影记录的做法，记者发现，一部分网友认为爱奇艺等视频网站上并无什么敏感视频，所以对观影记录可能被曝光表示无所谓，而另一部分网友则愤怒地表示，即使观影记录的内容再正常，也不应该被公开。

　　大数据时代，平台是否有权动用你的个人浏览记录？对此，上海市锦天城律师事务所律师邓学平认为，用户的观影记录包含了原告的生活轨迹和个人喜好，不为公众知悉，具有人格利益，既属于个人信息也属于个人隐私。“不论是据《网络安全法》，还是据最新的《民法典》，个人信息未经授权和许可均不得非法使用。爱奇艺擅自将之用作诉讼，侵犯了原告的个人信息，构成新的侵权。”

　　“这件事我反感的是网络平台无视法律和用户权益的傲慢与侵略性。”北京岳成律师事务所高级合伙人岳屾山表示，观影记录是原告的隐私信息，虽然会留存在爱奇艺的数据库中，但未经法定程序爱奇艺无权直接向法庭提供，即使认为有必要让法庭知悉，也应该向法庭申请后再调取和提供。

　　记者注意到，近年来，平台擅自收集、动用个人信息屡见不鲜。马云也曾在演讲中表示，在大数据时代，唤醒用户数据就等于拥有一处“金矿”，掌握大数据就等于把握住了商业“钱脉”。但这并不等于平台可以对其获取的用户信息擅自获取和使用，对用户个人隐私保持敬畏，很多互联网平台仍有很长的路要走。

(责编：李栋、值班)
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