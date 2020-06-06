工信部：规上企业开工率达99.1%

本报讯（记者 赵鹏）在昨天工信部召开的产融合作支持复工复产电视电话会议上，相关负责人表示，疫情发生以来，与工信部有战略合作关系的16家金融机构已对2100多家重点企业新增资金支持超过3500亿元。目前全国规上工业企业平均开工率和员工复岗率分别达到99.1%和95.4%。
相关负责人称，面临复杂严峻的国际国内形势，有关各方要统筹谋划产融合作，在危机中育新机，着力推动产融良性互动。一方面企业自身要强练内功，强化融资能力建设；另一方面，金融机构应围绕制造业重点领域产业链和创新链，加快金融产品和服务创新，让资金更有效地直达企业。
该负责人也表示，有关各方要形成产融合作的合力，保障产业链供应链安全稳定。首先要优化政策落地举措，打通政策落地“最后一公里”，加大力度清理拖欠民营企业中小企业账款；其次是完善产融合作平台，建立详实完备的企业信息库，为产融合作提供优质、精准、有效的信息和服务；最后是健全产融合作机制，进一步做好产融合作的统筹协调和工作指导，抓紧开展第二批产融合作试点工作。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】