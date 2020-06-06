工信部：规上企业开工率达99.1%

本报讯（记者 赵鹏）在昨天工信部召开的产融合作支持复工复产电视电话会议上，相关负责人表示，疫情发生以来，与工信部有战略合作关系的16家金融机构已对2100多家重点企业新增资金支持超过3500亿元。目前全国规上工业企业平均开工率和员工复岗率分别达到99.1%和95.4%。

相关负责人称，面临复杂严峻的国际国内形势，有关各方要统筹谋划产融合作，在危机中育新机，着力推动产融良性互动。一方面企业自身要强练内功，强化融资能力建设；另一方面，金融机构应围绕制造业重点领域产业链和创新链，加快金融产品和服务创新，让资金更有效地直达企业。

该负责人也表示，有关各方要形成产融合作的合力，保障产业链供应链安全稳定。首先要优化政策落地举措，打通政策落地“最后一公里”，加大力度清理拖欠民营企业中小企业账款；其次是完善产融合作平台，建立详实完备的企业信息库，为产融合作提供优质、精准、有效的信息和服务；最后是健全产融合作机制，进一步做好产融合作的统筹协调和工作指导，抓紧开展第二批产融合作试点工作。

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