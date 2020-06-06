央行：多热点地区房贷新增占比回落

本报讯（记者 潘福达）央行官方微信号昨天发布消息称，2019年，区域房地产市场及房地产信贷运行总体平稳，多个热点地区房地产贷款新增占比持续回落。
据介绍，在2019年区域房地产市场及信贷运行情况方面，商品住宅价格总体趋稳。2019年，一线城市新建商品住房、二手住房价格指数稳中微升。新建商品住房、二手住房指数单月同比涨幅最高分别为4.9%、1.7%。二、三线城市新建商品住房、二手住房价格指数涨幅明显回落。同时，一线城市土地市场回归理性。2019年，一线城市成交住宅用地290宗，同比增加40宗。土地平均溢价率7.43%，同比微涨0.27个百分点，比2015年-2019年平均溢价率低12.3个百分点。
另外，区域分化特征进一步显现。2019年，全国商品住宅销售面积同比增长1.5%，同比下降0.7个百分点，销售增速进一步放缓。
数据显示，多个热点地区房地产贷款新增占比持续回落。2019年，深圳市房地产贷款新增额在全部贷款新增额中的占比为26.4%，同比下降14.9个百分点；天津市房地产贷款新增额在全部贷款新增额中的占比为35.8%，同比下降7.7个百分点；浙江房地产贷款新增额在全部贷款新增额中的占比为31.4%，同比下降10个百分点。个人住房贷款首付比例处于稳健水平。
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