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加强线上职业技能培训 促进就业市场供需对接

2020年06月06日10:49  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月6日电 （记者乔雪峰） 今年的政府工作报告提出，要千方百计稳定和扩大就业，加强对重点行业、重点群体就业支持; 资助以训稳岗，今明两年职业技能培训3500万人次以上, 高职院校扩招200万人，要使更多劳动者长技能、好就业。

当前，随着疫情防控进入常态化，就业市场逐步复苏,各企业招聘需求逐渐上涨,企业越来越重视招聘职位技能匹配度,进一步做好线上职业技能培训。

业内人士指出，随着经济社会转型发展,职业技能培训对于提升当前劳动者就业能力,解决社会就业难题,无疑发挥着重要作用。“职业技能培训已成为提升劳动者就业创业能力、缓解结构性就业矛盾、扩大就业规模的重要举措。”

受新冠肺炎疫情影响,今年就业形势极具挑战,仅高校毕业生就达874万人。如此艰难的就业环境下,要实现“稳就业保民生”,就要力争使更多的劳动者能拥有一技之长,促进市场化、社会化就业,资助以训稳岗,通过职业技能培训,使更多劳动者长技能、好就业。

提升技能人才整体素质是实现稳定就业和更高质量就业的根本途径。疫情防控期间,为更好地响应国家大规模开展“职业技能提升行动”的计划,由人力资源和社会保障出版集团主办、全美在线(ATA)开发并提供运营服务的 “中国职业培训在线” 平台,向全社会免费开放平台全部功能和资源,内容涵盖职业素质、生产制造、家庭服务、餐饮服务、生活服务等15大类50个以上职业的在线课程、电子书、动画、课件等职业培训教学资源,有力地支持各地职业技能提升行动的持续,帮助广大劳动者的职业技能培训不因疫情影响而中断。

与此同时,人社部在推动“互联网+职业技能培训”的过程中,联合各地方人社部门,创新线上培训政策,加大线上培训补贴力度,加强线上平台建设。政策规定,凡是参与线上培训并取得相应课程合格证明的劳动者,均可享受培训补贴;在疫情期间,各类企业自主或委托开展线上培训的,均可纳入培训补贴范围。在培训工作具体实施环节,人社部发布了以“中国职业培训在线”为代表的54家线上培训平台,并采取各项措施方便劳动者和企业参与线上培训。

3月27日,人社部召开电视电话会议,部署开展“百日免费线上技能培训行动”,积极推动线上职业技能培训工作开展,通过政策激励、媒体宣传、平台实践等方式,有效促进了劳动者和企业、培训机构、院校对在线职业技能培训形式的认识和认可,为组织员工培训的企业、培训机构、院校等提供精准化培训服务。

自“百日免费线上技能培训行动”开展以来,线上职业技能培训的成效显著,投入和规模不断发展壮大,培训平台日益增多、培训内容、培训课程体系不断发展完善,据统计数据显示,截至5月底,“中国职业在线”平台的注册学员已突破150万,累计访问量已达3.4亿余次,学员累计学习时长超过2000万小时,已在平台开班的企业、培训机构超过3.3万家。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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