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国铁集团：5月份对25条城际线路实行票价下浮政策

2020年06月06日10:50  来源：人民网
 

人民网北京6月6日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，5月份，全国铁路发送旅客1.57亿人次，日均发送508万人次，环比增加139万人次，增长37.6%，客流呈现快速回升趋势。

“5月份，随着各地企业复工达产、学校复课，旅游消费市场回暖，铁路客运需求持续上升。”国铁集团客运部负责人介绍，铁路部门积极适应疫情防控常态化要求，加强旅客运输组织，精准投放运力资源，提升运输服务品质，满足广大旅客出行需求。

该负责人表示，运用大数据精准分析预测客流需求，按照“一日一图”动态调整旅客列车开行方案，日均开行旅客列车6368列，及时在重点和热门方向加开列车，保障运力有效供给。

深入实施客运提质计划，改善站车设施环境，加强重点旅客服务，不断提升旅客出行体验；对25条城际线路实行票价下浮政策，延长“铁路畅行”会员积分有效期，促进“本地人游本地，周边人游周边”。

继续落实体温检测、佩戴口罩、通风消毒等常态化疫情防控措施，努力为广大旅客营造安全健康的旅行环境。

该负责人指出，随着我国经济社会秩序加快恢复，铁路客流将继续稳步回升。旅行途中，请广大旅客继续配合铁路部门做好疫情防控工作，全程佩戴口罩，减少人员聚集，做好自身健康防护，共同维护良好出行环境。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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