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民航单日运输旅客量回升破百万 恢复至疫情前六成

2020年06月06日10:50  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月6日电 （记者乔雪峰） 记者从中国民用航空局获悉，6月5日，民航单日运输旅客量达103.67万人次，恢复至去年同期的61.5%，这是自1月28日以来，民航单日运输旅客量首次回升破百万，单日保障航班11333架次，再创2月以来单日航班量新高。

今年以来，受新冠肺炎疫情影响，民航旅客运输量与往年相比明显下滑。疫情暴发之前，春运期间民航日均飞行1.73万班，单日最大运输旅客量近200万人次，自1月23日起，民航旅客运输量和航班量急剧下降，在2月13日跌至最低谷，单日运输旅客量仅为13.29万人次，单日飞行班次降至3931班，仅为正常时期的约7.5%、23%。

随着国内疫情防控形势逐渐向好，自2月下旬起，民航运输逐步恢复。其中，3月日均运输旅客45.83万人次，日均飞行班次6538班；4月日均运输旅客52.27万人次，日均飞行班次6950班。

进入5月后，民航运输恢复速度明显加快，5月日均运输旅客78.58万人次，日均飞行班次9487班；6月1日至5日，民航日均运输旅客达到93.52万人次，日均飞行班次达到10570班，分别恢复至去年同期的57.4%、66.11%，平均客座率达到近70%。 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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