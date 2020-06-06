粤港澳大湾区又一跨海通道工程开建

新华社广州6月6日电（记者魏蒙）6日11时26分，继港珠澳大桥、深中通道之后，粤港澳大湾区又一跨海通道工程——黄茅海跨海通道，在广东省江门所辖台山市黄茅海上打下了首根钢管桩，代表着该项目正式开工。

该项目起于广东省珠海市高栏港区，东连港珠澳大桥，西连新台高速并与西部沿海高速相交，止于广东省江门所辖台山市斗山镇。路线全长约31公里，采用双向6车道高速公路标准，设计时速100公里，设计使用寿命100年。

据介绍，拟于2024年建成通车的该项目，建成后将改变粤西沿海地区与粤港澳大湾区核心区域通道单一的现状，实现该湾区经济发展向粤西和沿海地区辐射；强化和推动珠海横琴自贸区、高栏港和江门大广海湾经济区的联动发展；与港珠澳大桥、深中通道、南沙大桥、虎门大桥，共同组成大湾区跨海跨江通道群。

据了解，该项目的跨海桥梁部分优选了从起点到终点的弧形线位方案；主桥塔柱则结合中国美学和西方极简文化，以及“圆”“柱”景观造型元素，创新采用纤腰型独柱式形式，外形简洁、动感柔美，有望成为粤港澳大湾区新的地标性建筑。

“该桥桥梁的强度和耐久性可抗17级台风。施工过程因采用标准化设计、工厂化制造、机械化施工、装配式安装等现代建造技术，可减少海上作业工序、时间及人员。”该项目管理中心主任潘放说。

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