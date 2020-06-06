快手首个超大规模数据中心落地乌兰察布

6月6日上午，快手智能云大数据中心项目签约仪式在快手总部举行。该项目宣布落地内蒙古乌兰察布市，投资达百亿元，预计明年投入使用。乌兰察布市委书记杜学军、市长费东斌，快手科技创始人兼CEO宿华、CTO陈定佳等出席签约仪式。
乌兰察布大数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数据中心，也是专门为“大数据、人工智能”建设的数据中心。据悉，该数据中心由快手技术团队自主研发，独立完成整体的概念设计。作为短视频直播平台，快手乌兰察布大数据中心在满足业务快速增长需求的同时，更有效支持了内蒙古自治区“新基建”布局。项目全部建成后，将促进“草原云谷”的整体发展。
快手CEO宿华在签约仪式上表示，乌兰察布大数据中心是快手响应“新基建”战略的体现，并全力支持内蒙古自治区“新基建”布局。通过落地大数据中心，快手将切实支持内蒙古自治区数字经济发展。
乌兰察布市市委书记杜学军表示，希望通过与快手深度合作，全方位、多角度宣传推介乌兰察布，让草原的绿色农畜产品走进千家万户，让更多的乌兰察布人成为业界“网红”，“我们相信，有快手的鼎力支持，乌兰察布也会健步迈入年轻的网红经济时代”。
据了解，快手乌兰察布大数据中心（IDC）共计占地约500亩、容纳30万台服务器，第一批IT设备预计2021年底上线。该项目将支撑快手大数据、人工智能等核心技术平台，为快手的长期发展提供充裕的资源保障。
快手CTO陈定佳表示，通过大量引入行业高端技术人才，快手在IDC、服务器、网络等信息技术基础设施领域已经拥有大量先进技术，可实现大规模技术创新。项目启动后，快手技术团队将择机对创新技术进行开源，秉持开放的心态助力“新基建”发展，实现社会价值最大化。
快手数据中心技术负责人张子坚表示，为了更好地支撑快手大数据、人工智能技术平台发展，快手将持续深度研发创新架构的服务器硬件，构建全新的超大规模CLOS数据中心网络架构，并通过人工智能技术实现智能化的系统运营能力。乌兰察布大数据项目还将大量采用国产芯片，兼具高性能与低功耗。
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