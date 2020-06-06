山东开启家电消费节 将发放2020万消费券

山东家电消费节新闻发布会现场
6月6日，山东家电消费节正式启动。山东省商务厅、山东省家用电器行业协会、海尔智家等联手为省内消费者发放2020万家电消费券。消费者可在“惠享齐鲁”微信公众号、“海尔智家”APP、“云闪付”APP多个平台领取。
山东省商务厅表示，为了更好地帮助居民增收入、促消费。山东省此前出台了《山东省商务厅关于开展“2020惠享山东消费促进季”专享活动通知》，发放了一系列惠民的消费券。这一次，聚焦到家电及家庭消费，政企联手向山东老百姓释放多重福利：不止有家电，还有关于健康生活方式的诸多新服务。
据了解，本次活动由政、企联手，将引导家电企业积极推广节能、绿色、智能、健康、成套家电等产品，同时关注到换新消费，发挥对经济复苏的拉动作用，全面提升消费者生活体验。
海尔集团副总裁、首席体验官、中国区总经理李华刚
海尔集团副总裁、首席体验官、中国区总经理李华刚表示，政府牵头、企业联合，此次山东家电消费节的启动，不仅为省内树立市场信心、经济回稳开了一个好头，也为全国“政联企”合作提供参考：用一个场景带动多类产品、用一个生态带动多个行业，而这也是海尔智家的差异化价值。
李华刚指出，海尔智家将从网器、场景、平台、社会等多个层面，为用户、客户、生态攸关方带来“新价值”。
在网器层面，如今基本所有的海尔智家产品都可以实现连接；在场景层面，为了满足一整个智慧厨房的场景体验，海尔智家不仅满足从食材存储、烹饪、到饭后洗碗消毒等一整套全流程，还可以联合诸多食材相关的领头企业一起提供健康饮食服务；在平台层面，不管是线上海尔智家APP还是线下001号店等全网布局，消费者的需求可以随时提，海尔智家将携手客户、生态方把你的想法变为现实；在社会层面，海尔智家将以开放姿态，提供一个万众创业、大众创新的平台，联合客户、生态方共同把最好的产品和服务奉献给社会。（毕磊）
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