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促进消费，多个城市出台鼓励政策

汽车市场 活力激发

本报记者  王  政

2020年06月07日05:57  来源：人民网－人民日报
 

　　“市里补贴1万元，厂家追加补贴1万元，现在买电动车划算。”在广州经营一家装饰公司的赵顺，最近购买了一辆广汽新能源电动汽车。早就有购车打算的他，赶上了好政策。

　　《政府工作报告》提出，促进汽车消费，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。目前，全国已有10多个城市出台汽车消费鼓励政策。将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长两年、以奖代补支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车、对二手车经销企业销售旧车减征增值税……国务院常务会议确定了促进汽车消费的三大举措，车市提振政策再度加码。

　　新能源汽车现重大利好

　　“汽车是国民经济战略性、支柱性产业，汽车消费在全社会消费品零售总额中占比高、增长空间大、带动效益强，是当前扩大实物商品消费、促进消费升级的重要领域之一。”商务部消费促进司副司长王斌表示，近年来，我国汽车消费占国内社会消费品零售总额比例一直在10%左右，但今年前两个月，这一比例下降。

　　发放购车补助；恢复新能源车补贴；出台以旧换新或报废置换补贴；限购城市适当增加小客车指标……出台刺激政策、重振汽车消费的呼声，正得到越来越多地方政府的响应。佛山、广州、杭州、长沙、湘潭、珠海、南昌、长春、宁波、嘉兴等地纷纷行动。

　　“年初就想再买一台7座MPV，在购车补贴的推动下出了手。”广东省佛山市从事通信行业的刘滨，在朋友推荐下选择了中国品牌广汽传祺。佛山在全国率先推出购车补贴，其中，消费者购买新车补贴2000元，广汽传祺追加补贴2000元，加上4S店线上团购99元抵2000元优惠以及正常折让，刘滨购车享受的现金折扣总计超1万元。

　　“新能源汽车补贴政策与购置税优惠延长两年，相当于给消费者发放了一个总额约千亿元的大红包。”全国乘用车联合会秘书长崔东树说，这对新能源汽车构成重大利好。

　　生产、流通、消费三端发力

　　“目前各地出台的促进汽车消费政策，主要集中在新车购买、置换（含报废）更新和增加牌照供给三大领域。”崔东树说。

　　“建议调整车辆购置税率，对1.6L及以下小排量永久实施更低税率，如按现行税率减半征收等。”中国汽车工业协会在一份提交给有关部门的建议中提出，1.6L及以下排量汽车市场占比在65%以上，消费者价格敏感度高，减征车辆购置税对促进广大中低收入人群汽车消费、拉动内需意义重大。2009年到2010年的车辆购置税减半、2015年到2017年的购置税优惠政策等，均有力推动了车市复苏。

　　“促进汽车消费需要从全生命周期着眼，在生产、流通、消费三端发力。”广汽新能源总经理古惠南认为，三大利好政策重点促进新能源汽车消费、加快老旧商用车更新、加速二手车市场流通，不仅利好车市，也会促进主机厂和产业链上下游企业发展。

　　中国汽车流通协会副秘书长罗磊举例，2019年，置换对一线城市新车销售的拉动超四成。“按照旧版税率，二手车流通企业卖一辆10万元二手车，要交2000元的税，今后只需交500元，降幅很大，会大大刺激二手车市场的活跃度，进而促进新车销售。”罗磊说。

　　抓住机遇，车企推动创新

　　“为积极响应政府刺激汽车消费的政策，广汽集团在政府补贴基础上对不同车型再加码补贴8000—36000元，涵盖广汽旗下所有品牌各主要车型。”在广州市商务局举办的促消费活动上，广汽集团总经理冯兴亚宣布。

　　借政策东风，加大促销优惠力度的企业不止广汽一家。3月30日，北京市政府出台国三机动车提前报废单车补助4000—22000元的政策，北京现代当晚宣布追加同比例的企业补贴。

　　应对疫情影响，车企纷纷在车内空气安全领域加大技术创新力度。吉利率先宣布先期投入3.7亿元研发行业首个“全方位健康汽车”。2月24日，首款搭载“车规级CN95高效复合空调滤芯”的吉利全新车型上市，成为国内首个“戴口罩”的汽车。随后，广汽、长安、上汽、长城等车企迅速跟进，相继推出“健康汽车”。品牌经销商也纷纷推出为老车主更换CN95高效复合空调滤芯的服务。

　　在各项利好因素作用下，市场回暖明显。中国汽车工业协会数据显示，4月乘用车产销量达158.7万辆和153.6万辆，环比分别增长49.7%和45.6%。“希望汽车企业能抓住机会，大力推进汽车产业转型，推动企业技术创新、管理创新、营销创新。”中国汽车工业协会常务副会长付炳锋说。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月07日 02 版）

(责编：白宇、岳弘彬)
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