全国铁路客运量快速回升 民航单日运输旅客量超百万人次

据新华社北京6月6日电 （记者樊曦）记者6日从中国国家铁路集团有限公司获悉：5月份，全国铁路发送旅客1.57亿人次，日均发送508万人次，环比增加139万人次，增长37.6%，客流呈现快速回升趋势。
国铁集团客运部负责人介绍，5月份，铁路客运需求持续上升。铁路部门积极适应疫情防控常态化要求，加强旅客运输组织，提升运输服务品质，满足广大旅客出行需求。运用大数据精准分析预测客流需求，按照“一日一图”动态调整旅客列车开行方案，日均开行旅客列车6368列，及时在重点和热门方向加开列车，保障运力有效供给；深入实施客运提质计划，改善站车设施环境，加强重点旅客服务；继续落实体温检测、佩戴口罩、通风消毒等常态化疫情防控措施，努力为广大旅客营造安全健康的旅行环境。
本报北京6月6日电 （记者赵展慧）6月5日，民航单日运输旅客量达103.67万人次，恢复至去年同期的61.5%，这是自1月28日以来，民航单日运输旅客量首次回升超百万，单日保障航班11333架次，再创2月以来单日航班量新高。
自2月下旬起，民航运输逐步恢复，进入5月后，民航运输恢复速度明显加快。5月日均运输旅客78.58万人次，日均飞行班次9487班；6月1日至5日，民航日均运输旅客达到93.52万人次，日均飞行班次达到10570班，分别恢复至去年同期的57.4%、66.11%，平均客座率达到近70%。
《 人民日报 》（ 2020年06月07日 01 版）
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