稳投资，重大工程挑大梁（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

99.3%

截至6月4日，各省份重点项目复工率达99.3%

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截至6月4日，重大水利工程开工率达98%

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截至5月23日，在建重点交通项目复工率达99.7%

时速350公里！江南荷花初绽，商合杭高铁合肥至湖州段5月28日启动试运行，开通进入倒计时；

海拔4000米！祁连积雪未消，东山隧道内钻枪频振、热火朝天，国道213线肃祁公路建设“缺氧不缺精神”；

第五十五颗！凉山天高云淡，北斗三号最后一颗全球组网卫星运抵西昌航天发射场，6月将发射升空，北斗全球星座组网进入最后冲刺……

从浩渺烟波到雾霭山巅，一项项国家重点工程建设正酣；从科研院所到空港厂矿，一批批国家重点科技专项火热推进；从数控产线到物流厂房，一个个外资标杆项目加速落地。

“要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。”各地区各部门贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，积极进取，重大工程建设呈现一派紧张有序推进的壮阔景象。

和时间赛跑，重大工程铿锵突进

伶仃洋上，西人工岛犹如巨型蝠鲼横卧碧波。距此50海里外的桂山牛头岛预制场，堪比两个标准足球场大小的浮运安装一体船“一航津安1”载着8万吨沉管管节安全返回，重载演练圆满结束。囊括多个“世界之最”的桥岛隧超级工程——深中通道，即将迎来世界上最大规模的沉管隧道建设。

在疫情防控常态化情况下，工地施工秩序井然。从3月6日首批工人解除隔离复工至今，深中通道西人工岛中交一航局项目副总经理刘昊槟手下350人的施工团队已完成混凝土浇筑26280立方米，混凝土耐久性不断提升。“超级工程要有超级创新，大体积混凝土施工工艺将是港珠澳大桥施工工艺的升级版！”

遥望戈壁滩，格库铁路施工现场热气腾腾。5月29日，全长13195米的格库铁路第一长隧道——阿尔金山隧道铺轨工程顺利完成。穿越白雪皑皑的阿尔金山，跨越水草丰茂的台特玛湖，新疆又添一条“西出大动脉”。

“克服疫情影响，力保钢铁巨龙如期飞驰！”在现场指挥的中铁一局格库铁路阿尔金山隧道项目指挥长黄克军信心满满。到今年底，从库尔勒至格尔木将不必绕行西宁，通达时间由26小时缩减至12小时，实现夕发朝至。

干起来，把耽误的工期抢回来！从巴山楚水到吴越大地，从黄土高坡到塞外草原，重大工程开工建设的号角响彻神州大地。

穿山越海，长虹飞架，交通建设勇当“先行官”。拉林铁路、京沈高铁、京雄城际建设稳扎稳打，华丽高速公路、大连湾海底隧道、舟岱大桥捷报频传……截至5月23日，在建重点交通项目复工率达99.7%。

铁塔林立，高空引线，电力工程架起能源“高速路”。蒙西至晋中、驻马店至南阳、张北至雄安、青海至河南、雅中至江西、陕西至湖北，在建“三交三直”特高压工程线路长度几乎可绕地球赤道一圈。

山谷鸣炮，高峡筑坝，水利工程为安澜“筑根基”。大藤峡水利枢纽、引江济淮、滇中引水等19项重点水利项目春节不停工。截至6月4日，重大水利工程开工率达98%，在建投资规模超过1万亿元。

铲车穿梭，塔吊挥舞，场馆施工为重大赛事“交钥匙”。在浙江，杭州亚运会40个在建场馆及设施建设铆足劲头；在北京，备受瞩目的国家速滑馆、国家高山滑雪中心、延庆冬奥村等北京冬奥会场馆，准时交付有保障。

国家发改委最新数据显示，截至6月4日，各省份重点项目复工率达99.3%，秩序井然、屡创佳绩。

借创新突破，重点项目佳绩频传

3月29日，两辆大巴专车载着杨安荣和他的56名湖北荆州老乡重返江苏常州。看到路上“常州方向”的牌子时，杨安荣忍不住掏出手机，给项目经理汤忠国发了微信：“以前在工地有时会想回家，这次回来只想好好干！”

收到微信时，中铁大桥局常泰长江大桥项目经理汤忠国正在长江上“蹲点”。钢索紧扣，吊臂高抬，一个约13个标准篮球场大小、2层楼高、160头成年大象重的巨型“钢箱”下落，常泰长江大桥6号主塔墩的钢沉井开始慢慢“长高”。

“这批荆州工人都是深水作业的技术人才。他们到岗后，我们这个拥有多个‘世界之最’、全球‘施工首创’的重大工程，施工效率将更有保障！”汤忠国介绍，5月30日上午，6号主塔墩钢沉井第一次取土下沉，世界最大跨度公铁两用斜拉桥的主塔塔基建设又迎来重大节点。

勇创佳绩，让重大工程闪耀充满创新的“中国方案”，是这个初夏动听的旋律。

——以创新突破更多“不可能”。

在云南虎跳峡330米高空，两条长练横亘山巅，丽香铁路金沙江大桥首组吊索安装成功，世界首座大跨径钢桁梁铁路悬索桥即将进入架梁阶段，云南省迪庆藏族自治州开通铁路的日子近在眼前。

在南海神狐海域水下1225米，我国“可燃冰”第二轮试采不仅创造了产气总量、日均产气量两项新的世界纪录，还攻克了深海浅软地层水平井钻采核心技术，实现了从“探索性试采”向“试验性试采”的重大跨越。

在浙江岱山120平方公里海面，40余艘大小船只在海上穿梭，中广核海上风电项目在创下48小时内完成风机吊装并网的“中国速度”后，正以5天安装一台风机的速度推进。“充分利用自主研发的供应商管理平台，从工厂到现场一路通畅，10月底前将按计划完成全部54台风机的安装。”施工单位远景能源高级副总裁田庆军说。

——以创新筑牢更多“安全线”。

在“宁归来”APP登记个人信息，绿色二维码人员可直接通行，橙色、红色人员将分别隔离7天、14天，这是江苏南京腾讯华东云计算基地工地的“进门卡”。

扫一扫“杭州绿色健康码”，递交返程票据，出示近14天行动轨迹，这是浙江杭州阿里云计算公司总部项目施工现场的“入场券”。

在京雄城际铁路雄安站建设工地，44台大型设备日夜轰鸣，24台塔吊交错挥臂，3000名建设者挥汗如雨，雄安新区首个5G智慧工地示范场景也投入使用。

“通过智慧工地系统，工程师、监理、专家均可通过电脑端、移动端实时掌握工地施工状态，还能进行人员、车辆实名制管理，使施工安全与进度有了双保险。”中铁建工集团雄安站项目书记王星运说。

这就是当下重大工程建设现场，不仅有防疫的力度、建设的速度，也有创新的高度。大型水陆两栖飞机AG600“鲲龙”海上首飞前期准备有条不紊；三代核电技术“华龙一号”全球首堆——福清核电五号机组完成全部6个不锈钢水池密封试验……一个个大项目、大工程，正汇聚中国智慧，彰显中国力量。

以开放助力，外资项目加速落地

碧空如洗，相当于35个标准足球场大小的黄土地上，挖掘机轰隆作响、翻斗车往来穿梭，宝马集团全球最大生产制造基地——辽宁沈阳华晨宝马铁西工厂建设如火如荼。

“正常施工审批要跑4个部门、13趟，耗时半个月。没想到我们一天就拿到了开工的全部批件！”在工地指挥的中建二局北方公司华晨宝马铁西总装物流车间项目经理王长磊连连点赞。

华晨宝马第三工厂项目的德方投资约91亿元，达产后华晨宝马年产值将达2500亿元，带动就业约3万人。为服务好这个外资项目，沈阳市经济开发区管委会使出浑身解数当好“店小二”，不仅提供审批“一站式”服务，还助力防疫物资采购、包车送人到岗。

“新工厂如期开工建设，充分证明华晨宝马对中国市场及在沈投资项目的坚定信心。我们将一如既往，为中国经济的长期稳定发展做出贡献。”华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官魏岚德信心满满。

截至目前，241个在建外资大项目基本全部复工，中国依然是吸引外商投资创业的热土。

——一大批工程加快推进，外商看好中国经济基本面。

在广东惠州，总投资约100亿美元的埃克森美孚乙烯项目，举行连接三地的“云开工”；在浙江嘉善，利天万世新能源年产20Gwh锂离子电池及系统总成项目吹响了浙江稳投资的冲锋号；在广东揭阳，GE海上风电机组总装基地项目工地热火朝天。

“中国政府对营商环境的持续优化，以及中国经济长期向好发展的趋势，仍将向包括GE在内的外资发展提供巨大助力。”GE国际业务总裁兼首席执行官段小缨说。

——一系列项目集中签约，外资纷纷投下信任票。

4月底，18家跨国公司地区总部意向项目在上海浦东集中签约；5月11日，山东集中签约重点外商投资项目92个，总投资达99.7亿美元；5月17日，中海壳牌惠州三期总投资额约56亿美元乙烯项目，在北京、广州和荷兰海牙三地举行了“云签约”仪式……

“我们看好中国经济强大韧性和潜能，将继续加大在华投入，与中国经济共成长。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊说。

——一揽子服务倾情释放，中国开放的大门越开越大。

直击外资项目推进中的“堵点”“难点”，浙江建立省市县三级重大外资项目“专班”，江苏实施外资大项目“直通车”，上海充分发挥“企业圆桌会制度”，山东则有“服务大使”……中国不断优化营商环境，栽下梧桐树，引来金凤凰。

不久前，135岁的跨国巨头霍尼韦尔宣布，已在武汉光谷成立全资子公司霍盛工业科技有限公司，作为新兴市场中国总部项目。霍盛工业科技由此成为世界500强今年在光谷注册的首个独立法人公司。

“我们相信中国经济的韧性。”霍尼韦尔中国总裁张宇峰道出了外资企业共同的心声。

《 人民日报 》（ 2020年06月07日 01 版）

(责编：李栋、值班)