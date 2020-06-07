北京加快推进消费回暖 22亿元政企消费券向消费者发放

本报北京6月6日电 （记者贺勇）6月6日，北京消费季通过“一主多辅、多点开花”的形式在全城共同启动，营造“全城一节”的浓厚氛围，坚定消费信心，助力兴商旺市。

上午10点，在一段融合了老北京传统特色和新北京活力元素的京剧跨界说唱表演之后，启动活动在北京商业繁华的历史文化地标王府井大街拉开帷幕，标志北京消费季正式启动。同期，22亿元政企消费券、100多亿元企业消费券面向在京消费者发放。

据介绍，北京消费季启动后将延续至“十一”黄金周后结束，开展“京彩”“京券”“京品”“京韵”“京味”“京炫”六大板块活动，覆盖餐饮、购物、文化、旅游、休闲、娱乐、教育、体育、健身、出行等领域，采取“政府搭台、企业唱戏、全民参与”的模式，目前已梳理形成400余项重点活动。

消费季期间，京东等平台企业，物美等实体商业，北京烹饪协会等商协会，将累计举办百场以上购物直播活动，包括品牌直播、老字号直播、非遗直播、玩转京城美食直播、扶贫助农直播等，持续打造消费热点。

近年来，北京市消费市场规模不断扩大。2019年实现市场总消费2.73万亿元，同比增长7.5%，以消费为主导驱动的经济发展格局进一步巩固。

《 人民日报 》（ 2020年06月07日 02 版）

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